सिंगर सचिन सांघवी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप, वकील बोला- बेबुनियाद इल्जाम

म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी विवादों में फंस गए हैं. उनपर 29 वर्षीय महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. सचिन के वकील ने आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया है. इस कंट्रोवर्शी ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है.

सचिन सांघवी पर लगे गंभीर आरोप (Photo: Instagram @Social Media)
जाने माने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी (जो कि म्यूजिकल जोड़ी सचिन-जिगर का हिस्सा हैं) पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक, 29 साल की एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया. हालांकि कुछ समय बाद सचिन को इस केस में जमानत मिल गई.

सचिन सांघवी के वकील ने क्या कहा?

सचिन सांघवी के वकील आदित्य मिथे ने एक बयान में कहा, मेरे क्लाइंट के खिलाफ दर्ज FIR में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. इस आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. इस केस में कोई मैरिट नहीं है. पुलिस द्वारा मेरे क्लाइंट की जिस तरह गिरफ्तारी की गई, वो गैरकानूनी थी. इसी वजह से सचिन को तुरंत जमानत मिल गई. हम इन सभी आरोपों का पूरी तरह जवाब देंगे. इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अभी तक सिंगर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. फैंस के बीच सचिन पर लगे आरोपों की वजह से हलचल मची है. 

हिंदी मूवीज में दिए हिट गाने

सचिन-जिगर की सुपरहिट जोड़ी ने इंडस्ट्री को कई हिट गाने दिए हैं. उन्होंने फिल्म स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया, मुंज्या, परम सुंदरी जैसे फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया है. आयष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट रिलीज थामा को उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है. हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स मडॉक फिल्म्स के साथ सचिन-जिगर की साझेदारी ने कमाल किया है. दोनों हिंदी और गुजराती भाषाओं में म्यूजिक कंपोजिशन करते हैं. वे गुजरात से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन मुंबई में सेटल हैं.

कैसे बनी सचिन-जिगर की जोड़ी?

सचिन-जिगर साथ में आने से पहले लंबे समय तक राजेश रोशन और प्रीतम के असिस्टेंट थे. एआर रहमान, अमित त्रिवेदी, अनु मलिक जैसे कंपोजर्स के साथ भी सचिन-जिगर ने काम किया है. अमित त्रिवेदी के जरिए सचिन और जिगर की मुलाकात हुई थी. उनका पोटेंशियल देखकर प्रीतम ने उन्हें सुझाया कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए. 2009 में उन्होंने बतौर कंपोजर साथ काम करना शुरू किया था. फिल्म लाइफ पार्टनर के लिए उन्होंने गाना कंपोज किया था. तबसे लेकर अभी तक सिंगिंग की दुनिया में उनकी जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है.

