यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे, आदित्य चोपड़ा ने याद किया पिता यश चोपड़ा का स्ट्रगल

बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले 5 दशकों से यश राज फिल्म्स का बोलबाला रहा है. यशराज बैनर के तले ना जाने कितनी सुपरहिट फिल्में बनीं और ना जाने कितने एक्टर्स इस बैनर तले बनी फिल्मों में काम कर के सुपरस्टार बने. बॉलीवुड फिल्मों के रोमांटिक किंग माने जाने वाले यश चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स की स्थापना आज से 50 साल पहले की थी. इस आजकल उनके बेटे आदित्य चोपड़ा चला रहे हैं. अब जब इस प्रोडक्शन हाउस ने 5 दशक पूरे कर लिए हैं तो इस खास मौके पर आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता का शुक्रिया अदा किया है.

इस खास मौके पर यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए आदित्य चोपड़ा ने अपने इमोशन्स शेयर किए हैं और लिखा- जश्न के 50 साल, आप सभी को एंटरटेन करने के 50 साल. यश चोपड़ा को नहीं पता था कि बिजनेस कैसे चलाना है और वे पैसे बनाना भी नहीं जानते थे. उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी एक कंपनी को चलाया कैसे जाता है. मगर उन्हें कड़ी मेहनत और टैलेंट पर पूरा भरोसा था. उन्हें आत्मनिर्भरता पर विश्वास था. जब एक सृजनात्मक इंसान (यश चोपड़ा) ने अपनी आर्ट पर भरोसा किया तब जाकर यश राज फिल्म का जन्म हुआ.

आदित्य चोपड़ा ने कहा कि- राजकमल स्टूडियो चलाने वाले वी सांताराम ने अपने ऑफिस के स्टूडियो में यश चोपड़ा को एक छोटा सा कमरा दिया था. मेरे पिता को उस समय नहीं पता था कि उस छोटे से कमरे में उन्होंने जिस छोटी सी कंपनी की शुरुआत की थी वो आगे जाकर फिल्म जगत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी. साल 1995 को यश राज फिल्म्स की 25वीं सालगिरह पर मैंने डेब्यू किया था और फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी. फिल्म की सक्सेस ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

5 decades of capturing your hearts... and we have only just begun. Reserve your seats as we promise to entertain you for the next 50. #YRF50 pic.twitter.com/pDcP3ckHDK