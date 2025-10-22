'उस कमरे की गंध...', बचपन में मशहूर एक्टर संग दो बार हुई ज्यादती की कोशिश, सालों बाद किया खुलासा

पृथ्वीराज सुकुमारन की मुंबई पुलिस और तियान जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाने वाले मलयालम एक्टर निहाल पिल्लई ने हाल ही में अपने बचपन के एक काले दौर के बारे में खुलकर बात की. निहाल एक्ट्रेस प्रिया मोहन के पति हैं, और वे ‘ओरू हैप्पी फैमिली' नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां वे अपने परिवार से जुड़ी वीडियो शेयर करते हैं.

सालों बाद किया खुलासा

हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया- ‘The Most Traumatic Experience in My Childhood’ (मेरे बचपन का सबसे दर्दनाक अनुभव), जिसमें उन्होंने अपने बचपन की कुछ घटनाओं और उनसे जुड़ी तकलीफों के बारे में बताया, जो आज भी उनके मन पर असर रखती हैं.

निहाल ने कहा कि उन्होंने यह अनुभव हाल ही में चर्चा में आई एक बाल शोषण की घटना के बाद साझा करने का फैसला किया. उन्होंने बताया,“मैंने यह बात इसलिए साझा की क्योंकि मेरे किसी करीबी के बच्चे के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी. आजकल बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे सार्वजनिक रूप से बताऊंगा. मुझे 2-3 बार यौन शोषण का सामना करना पड़ा, और उनमें से दो घटनाएं बेहद दर्दनाक थीं.”

दो बार हुए प्रताड़ना का शिकार

इसके बाद निहाल ने उन दो घटनाओं का जिक्र किया, जो उनके बचपन में अलग-अलग जगहों पर हुईं और दो अलग-अलग लोगों से जुड़ी थीं. पहली घटना के बारे में उन्होंने बताया, “मेरे घर के पास एक जूते की दुकान के कर्मचारी का घर था. मैं तब करीब आठ या नौ साल का था. उस दुकान के एक आदमी ने हमें बुलाया और कहा कि वह हमें फुटबॉल स्टिकर्स देगा. एक दिन उसने कहा कि अगर हम अंदर आएंगे, तो वह हमें और ज्यादा स्टिकर्स देगा.”

निहाल ने आगे बताया कि उस दिन क्या हुआ और कैसे वह अनुभव उनके मन में आज तक डर बनकर बैठा है. वो बोले, “हम तीन बच्चे थे. उसने कहा कि अगर हम अंदर आएंगे, तो बड़े स्टिकर्स मिलेंगे. मुझे ठीक से याद नहीं कि उसने हमारे शरीर को छूने की कोशिश की या नहीं, लेकिन मुझे याद है कि उसने एक लड़के को अंदर बुलाकर उसकी शॉर्ट्स खींचने की कोशिश की थी. उसके बाद हम कभी वहां वापस नहीं गए. उस कमरे की गंध आज भी मेरे मन में बसी है.”

विदेश में हुई थी दूसरी घटना

उन्होंने एक दूसरी घटना का भी जिक्र किया, जो कुवैत में उनके बचपन के दौरान हुई थी. वहां उनका सामना एक अरब व्यक्ति से हुआ, लेकिन निहाल की समझदारी और जल्दी सोचने की क्षमता के कारण वे उस स्थिति से समय रहते बच निकले.

निहाल ने वीडियो में यह भी बताया कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है, तो बड़ों को कैसे उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और सहयोग कितना जरूरी है.

