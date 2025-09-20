scorecardresearch
 

Film Wrap: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, पवन सिंह की 'जान' बनीं धनश्री

फिल्म रैप में शनिवार के दिन आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं. सबसे पहले आपको बता दें कि गौरव खन्ना के मुंह पर कालिख पुतने वाली है. 'बिग बॉस 19' में एक टास्क होगा, जिसमें कंटेस्टेंट्स ऐसा करते दिखेंगे. इसके अलावा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह शो 'राइज एंड फॉल' को अलविदा कह चुके हैं. धनश्री उनके जाने से काफी इमोशनल हो गईं.

मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड (Photo: Screengrab)
फिल्म में शनिवार के दिन पता लगा कि पवन सिंह 'राइज एंड फॉल' शो को छोड़ चुके हैं. फैन्स नाराज हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव शो में आएंगे. इसके अलावा सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' भी काफी अच्छा कर रहा है. टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 में जगह बना चुका है. 

UP के छोरे पर भड़के सलमान खान, TV पर लगाई क्लास, फटकार सुन उड़ी रंगत
इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में एक बार फिर सलमान खान अपने खास अंदाज से जलवा बिखेरने वाले हैं. सलमान कई घरवालों को फटकारते दिखेंगे. 

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई
मलयालम सिनेमा के स्टार मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. वो ये अवॉर्ड पाने वाले दूसरे मलयालम एक्टर हैं.

पांडे परिवार की बहू बनेगी ये हसीना, गुपचुप कर रही डेट! रिश्ते को मिली मंजूरी?
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की. 

BB: मशहूर हीरो के चेहरे पर पोती कालिख, TV पर लगाए आरोप, गुस्से से चिल्लाया एक्टर- तू क्यों चिढ़ रहा?
इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड काफी धुआंधार होने वाला है. कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर खुलेआम वार करते दिखेंगे. 

पवन सिंह की 'जान' बनीं धनश्री, पावर स्टार संग किया डांस, फैन्स बोले- गर्दा उड़ा दिया 
धनश्री वर्मा और पवन सिंह की जोड़ी को राइज फॉल में काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन अफसोस पावर स्टार शो से बाहर हो चुके हैं.

काफी अतरंगी है चंकी पांडे का घर, फराह खान ने दिखाई झलक, बोलीं- घर नहीं जंगल है...
कोरियोग्राफर फराह खान एक बार फिर नए व्लॉग के साथ वापसी कर चुकी हैं. इस बार ये वेतरन एक्टर चंकी पांडे के घर पहुंची हैं. साथ में इनके कुक दिलीप भी रहे.

लेटेस्ट

