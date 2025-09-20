Film Wrap: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, पवन सिंह की 'जान' बनीं धनश्री

फिल्म रैप में शनिवार के दिन आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं. सबसे पहले आपको बता दें कि गौरव खन्ना के मुंह पर कालिख पुतने वाली है. 'बिग बॉस 19' में एक टास्क होगा, जिसमें कंटेस्टेंट्स ऐसा करते दिखेंगे. इसके अलावा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह शो 'राइज एंड फॉल' को अलविदा कह चुके हैं. धनश्री उनके जाने से काफी इमोशनल हो गईं.

