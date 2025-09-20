मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई

मोहनलाल को भारतीय सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार 'दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड 2023' से सम्मानित किया जाएगा. ये अवॉर्ड एक्टर को उनके सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाएगा. मोहनलाल 'दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड' पाने वाले दूसरे मलयालम आर्टिस्ट हैं. उनसे पहले ये सम्मान अदूर गोपालकृष्णन को साल 2004 में मिला था. एक्टर को अवॉर्ड मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है.
मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड
मोहनलाल से पहले दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती को मिला था. उन्हें ये सम्मान साल 2022 के लिए मिला था. मोहनलाल पिछले 45 साल से मलयालम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. उन्होंने अपना फिल्मी डेब्यू 1980 में किया था. एक्टर ने अपने 45 साल के फिल्मी करियर में करीब 400 फिल्में की हैं. इंडियन सिनेमा में अपने योगदान के लिए मोहनलाल को पद्म श्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है.
मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड कब मिलेगा, इसकी जानकारी खुद सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है. उन्होंने एक्टर को इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर लिखा, 'दादासाहब फाल्के अवॉर्ड चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार को ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा.'
'मोहनलाल की शानदार सिनेमैटिक जर्नी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती है. इस महान एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भारतीय सिनेमा में उनके आइकॉनिक योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है. उनकी बेजोड़ और बहुमुखी प्रतिभा और मेहनत ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्णिम मानक स्थापित किया है. ये अवॉर्ड 23 सितंबर, 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स सेरेमनी में प्रदान किया जाएगा.'
पीएम मोदी ने मोहनलाल को दी बधाई
मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है. उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर लिखा है, 'श्री मोहनलाल जी बेजोड़ प्रतिभा और बहुमुखी अभिनय के प्रतीक माने जाते हैं. दशकों से सिनेमा और थिएटर में उनका शानदार सफर उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बनाता है. केरल की संस्कृति से उनका गहरा लगाव भी उनकी कला में झलकता है.'
'मोहनलाल ने ना सिर्फ मलयालम बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी यादगार किरदार निभाए हैं उनकी सिनेमाई और रंगमंचीय चमक हर पीढ़ी को प्रेरित करती है.दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर उन्हें ढेरों बधाई. उनकी कामयाबी आने वाले सालों तक कलाकारों और दर्शकों को राह दिखाती रहे.'
मोहनलाल के आने वाले प्रोजेक्ट्स
मोहनलाल जल्द अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के तीसरे पार्ट में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होनी है. इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने दी थी. उनकी फिल्म अगले साल यानी 2026 में रिलीज हो सकती है. हालांकि रिलीज को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. इसके अलावा वो 'वृषभ' फिल्म में नजर आएंगे जिसका हाल ही में टीजर भी रिलीज हुआ था.