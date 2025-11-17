Film Wrap: 2 बच्चों की मां के प्यार में लट्टू एक्टर? 'बड़े भाई' धर्मेंद्र का हाल जानने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा

सोमवार के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी कुछ घटा. 'पति पत्नी और पंगा' रियलिटी को अपना विनर मिला. रूबीना दलैक ने अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ शो जीता. लेकिन एपिसोड के दौरान अभिषेक कुमार का एक्ट्रेस संग फ्लर्ट चर्चा में रहा. वहीं, लेजेंडरी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा अपने 'बड़े भाई' धर्मेंद्र का हाल जानने के लिए हेमा मालिनी के घर पहुंचे. एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी.

'मन किया गला काट दूं’, गुलशन ग्रोवर ने सरेआम जड़ा थप्पड़, गुस्से का घूंट पीकर रह गया एक्टर

'भाबीजी घर पर हैं' के सक्सेना जी यानी एक्टर सानंद वर्मा ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड के बैड मैन गुलशन ग्रोवर ने उन्हें एक बार सीन के दौरान जोर का थप्पड़ मार दिया था. उनके मुताबिक ये एक्टिंग नहीं, बल्कि जानबूझकर मारा गया थप्पड़ था.

तीसरी बार टूटी शादी, 43 साल की एक्ट्रेस ने किया तलाक का ऐलान, बोली- मैं सिंगल...

साउथ एक्ट्रेस मीरा वासुदेवन ने सोशल मीडिया के जरिए खुलासा किया है कि उनकी तीसरी शादी भी टूट चुकी है. वो अब 43 साल की उम्र में सिंगल हैं.

LIVE कॉन्सर्ट में मशहूर सिंगर संग हुई बदतमीजी, खींच दी पैंट, Video

'छम्मक छल्लो' सिंगर अकॉन के साथ एक कॉन्सर्ट के दौरान बुरा बर्ताव हुआ. इंडिया में उनके एक शो के दौरान पब्लिक ने उनकी पैंट खींचने की कोशिश की.

'सबको चाहिए बेटा...' कंगना रनौत के बयान से मची हलचल, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

कंगना रनौत का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल है जिसमें वो बताती हैं कि आज भी बॉलीवुड में बेटे चाहने की सोच जिंदा है. इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

बिग बॉस से निकलने के तुरंत बाद क्या होता है? नीलम गिरी बोलीं- हमें 15 मिनट...

नीलम गिरी ने 'बिग बॉस' शो के कुछ राज खोले हैं. उन्होंने बताया है कि जब कोई कंटेस्टेंट घर से बेघर होता है, तो उसके तुरंत बाद उसके साथ क्या-क्या होता है.

