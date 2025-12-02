Career Rashifal 2 December 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले करियर में पाएंंगे तेजी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लक्ष्य साधने पर ध्यान बढ़ेगा. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. साख व सहकार बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को उधार से बचना चाहिए. बजट बनाकर आगे बढ़ें. कार्य विस्तार के विषयों में तैयारी से आगे बढ़ें. अतार्किक प्रलोभन से बचें. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. कामकाजी मामले लंबित रहेंगे. आर्थिक सूझबूझ व सजगता बढ़ाएं. नीति नियमों का पालन करें. निवेश पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सहज रहें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. दबाव में आने से बचें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के वित्तीय मामले अनुकूल रहेंगे. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सत्ता और प्रबंधन से सहयोग मिलेगा. उचित प्रस्ताव प्राप्त होगा. आय में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक निर्णय ले सकेंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. कार्ययोजनाओं को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को प्रबंधन के मामले बेहतर बनाए रखने चाहिए. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम और आत्मविश्वास से हितलाभ संवारेंगे. विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के वाणिज्यिक कार्यों में तेजी आएगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. हर ओर शुभता का संचार रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. प्रबंधकीय गतिविधियां संवरेंगी. सबसे तालमेल बढ़ेगा.

कन्या: कन्या राशि के लोगों का आर्थिक लेनदेन साधारण रहेगा. विरोधियों से सजग रहें. आय का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. अनुशासन व नियंत्रण बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों को वित्तीय प्रयासों में आगे रहना चाहिए. हितलाभ में वृद्धि बनी रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साझा प्रतिफल संवरेगा. कार्यक्षमता को बल मिलेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को कला कौशल को बढ़ावा देना चाहिए. कामकाज में तेजी की कोशिश रहेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. तथ्यों पर भरोसा रखें. अतार्किक बातों में न आएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. प्रतिभा प्रदर्शन में अच्छा करेंगे. पेशेवर मामलों में व्यस्तता रहेगी.

धनु: धनु राशि के जातकों की वाणिज्यिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. कई स्त्रोतों से आय बनने की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. करियर पर फोकस होगा. वातावरण का लाभ उठाएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को पेशेवरता पर जोर बनाए रखना चाहिए. योजनाओं को उत्साह से आगे बढ़ाएंगे. प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. स्तरहीन चर्चाओं से दूर रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह पर जोर देंगे. टीम वर्क से कार्य करेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को पेशेवर उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए. वातावरण की सहजता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता में प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. संपर्क संचार बढ़ा रहेगा.

मीन: मीन राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम बनाए रखना चाहिए. वाणिज्यिक संवाद में रुचि दिखाएंगे. विविध प्रयास अनुकूल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तैयारी पर जोर बनाए रखेंगे. कलात्मकता व पेशेवरता को बढ़ावा देंगे.

