बिग बॉस से निकलने के तुरंत बाद क्या होता है? नीलम गिरी बोलीं- हमें 15 मिनट...

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 लगातार ही सुर्खियों में बना हुआ है. एक तरफ जहां वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शो से बाहर हुई नीलम गिरी ने एविक्शन को लेकर बयान दिया है.

बिग बॉस को लेकर बोलीं नीलम गिरी (Photo:X/@Jiohotstar)
बिग बॉस को लेकर बोलीं नीलम गिरी (Photo:X/@Jiohotstar)

भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस नीलम गिरी हाल ही में बिग बॉस 19 से बाहर हुई हैं. शो से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस ने कई इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने बिग बॉस और कंटेस्टेंट को लेकर कई बातें शेयर की हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि शो से बाहर होने के तुरंत बाद क्या होता है? 

Screen को दिए इंटरव्यू में नीलम ने बताया कि वो शो को लेकर काफी डरी हुई थीं. इसके अलावा उन्हें खेल भी समझ नहीं आ रहा था. इसलिए मैं काफी घबराई हुई थी. मुझे नहीं पता था कि क्या करूं लेकिन उसके बाद मैं काफी खुल गई. 

बिग बॉस से क्या हासिल हुआ?
नीलम गिरी ने बताया,'बिग बॉस शो से मुझे काफी फेम मिला. आगे मुझे काफी अच्छे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है. मैं टीवी, रियलिटी शो और फिल्मों में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं.'

नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_)
भोजपुरी हसीना को सलमान ने किया बेनकाब, बोले- ये दोगलापन... 

वहीं तान्या मित्तल को लेकर भी नीमल गिरी ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि तान्या ने मेरे गेम को नुकसान पहुंचाया है. मैं उसे बेस्टफ्रेंड मानती हूं.' तान्या की बड़ी-बड़ी बातों पर नीलम ने कहा, 'मैंने कभी उसे ऐसे स्टेटमेंट देने लिए नहीं कहा. जब उसने मुझसे ताजमहल के सामने कॉफी पीने वाली बात की तभी मैंने कह दिया था कि हमारी दोस्ती खत्म कर दे. क्योंकि मैं उसकी बातें सुनकर काफी परेशान हो गई थी.

एविक्शन के बाद क्या होता है?
हाल ही में मृदुल तिवारी ने दावा किया था कि उन्हें शो से तुरंत ही निकाल दिया गया. मेकर्स ने हलवा खाने का वक्त भी दोस्तों के साथ नहीं दिया. अब नीलम गिरी ने इसे लेकर बताया, 'एविक्शन के बाद हमें हमारा सामान इकट्ठा करने और लोगों से मिलने के लिए 15-20 मिनट का टाइम दिया जाता है और फिर हमें जाने के लिए कहते हैं. वहां से बाहर निकलकर हम ऑफिस में बैठ जाते हैं. जहां मेकर्स हमसे मिलते हैं. इसके बाद हमें अपना सामान मिल जाता है और फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं.

