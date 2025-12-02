scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 2 December 2025: कन्या राशि वाले कुल परिवार के लोगों से बनाकर चलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 2 December 2025 (लव राशिफल): बड़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातक प्रेम और स्नेह से अपनों का मन जीतेंगे. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुख से रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को चर्चा संवाद में मिठास बढ़ानी चाहिए. चर्चा में सावधानी से अपना पक्ष रखें. संबंध सामान्य बने रहेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों को सहयोग दें. सबसे बनाकर चलें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक प्रेम स्नेह के मामलों में सहज संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. रिश्तेदारी में धैर्य रखेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले करियर में पाएंंगे तेजी, जानें अन्य राशियों का हाल 
कुंभ राशि वालों को विभिन्न क्षेत्रों में मिलेंगे उन्नति के अवसर, जानें अन्य राशियों का हाल 
सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में प्राप्त करेंगे नई ऊंचाइयां, जानें अन्य राशियों का हाल  
Rahu Gochar 2026
नए साल में 2 बार चाल बदलेगा राहु, इन 3 राशि वालों को बनाएगा अमीर 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 

कर्क: कर्क राशि के लोगों का परिजनों से संपर्क संवाद मजबूत होगा. रिश्तों में सुखद स्थिति रहेगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. भावनात्मक मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अपनों से भेंट बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को करीबियों के साथ सुखपूर्वक रहना चाहिए. व्यवहार में बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रियजनों की बात सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे. आपसी विश्वास बल पाएगा. सहकार सहयोग बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के मेहमानों का घर आगमन होगा. कुल परिवार के लोगों से बनाकर चलेंगे. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं.

तुला: तुला राशि के जातकों को मित्रों का साथ और समर्थन मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रियजनों से भेंट होगी. निजी मामले बेहतर रहेंगे. परस्पर सामंजस्य बढ़ाएंगे. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी. सबका सहयोग बढ़ेगा. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को परिवार के लोगों की अनदेखी न करनी चाहिए. करीबियों से बनाकर चलें. अपनों से बहस से बचें. वार्तालाप में सहजता बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनाए रखें. दिखावे से बचें. करीबियों का ख्याल रहेगा. मतभेद उभर सकते हैं. सहयोग का भाव बनाए रहें. प्रिय की बातों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बनाए रखें.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. सुख सौख्य को बढ़ाएंगे. प्रियजनों व परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूती पाएगा. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. परिवार में समय बिताएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को भावनात्मक विषयों में अपनों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. रिश्तों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्र रहें. समता संतुलन बढ़ाएं. शुभचिंतकों से भेंट होगी. उचित अवसर पर राय रखेंगे. अपनों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझें. जिम्मेदारों से चर्चा बढ़ाएंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के प्रियजनों संग चर्चाएं सहज बनी रहेगी. अपनों की बात ध्यान देंगे. भावनात्मक विषयों में निर्णय ले सकेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों का परंपरागत विषयों पर फोकस रहेगा. घर परिवार में सबका सहयोग रहेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. रक्त संबंधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों पर जोर रहेगा. साज सज्जा में संवार बनी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement