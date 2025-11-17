'मन किया गला काट दूं’, गुलशन ग्रोवर ने सरेआम जड़ा थप्पड़, गुस्से का घूंट पीकर रह गया एक्टर

'भाभी जी घर पर हैं' के सक्सेना जी यानी एक्टर सानंद वर्मा अपने अजीबोगरीब किरदार और शो में पड़ने वाले थप्पड़ों के लिए मशहूर हैं. लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी की शूटिंग के दौरान दिग्गज एक्टर गुलशन ग्रोवर ने उन्हें सच में, वह भी बिना पूछे, जोर से थप्पड़ मारा. सानंद ने कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीन पूरा किया.

गुलशन ने मारा थप्पड़

गुलशन ग्रोवर के साथ काम करके सानंद वर्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उनका अनुभव बहुत खराब रहा. उन्होंने खासतौर से जाहिर किया कि गुलशन कैसे सेल्फ-ऑब्सेस्ड हैं. थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने सॉरी तक नहीं कहा.

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में सानंद ने कहा, “गुलशन ग्रोवर ने फर्स्ट कॉपी में मुझे असली वाला जोरदार थप्पड़ मारा. अंदर से तो मेरा मन किया कि उसका गला काट दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. आज तक नहीं कहा. वो जानबूझकर था, एक्टिंग नहीं थी.”

उन्होंने आगे कहा,“ये एक्टिंग वाला थप्पड़ नहीं था. और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि वे सच में मारेंगे. अगर पहले बता देते, तो मैं तैयार रहता. मैंने कुछ महसूस नहीं किया क्योंकि मैं सीन में था, किरदार में था. सीन पूरा किया और बिना कुछ कहे चला गया.”

भाभी जी सीरियल में खूब खाए थप्पड़

जब पूछा गया कि क्या असली थप्पड़ मारने से पहले बताना जरूरी होता है, तो सानंद बोले,“हां, बताना चाहिए. लेकिन उन्होंने नहीं बताया और जोर से मारा. यह गलत है. मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा कि कुर्सी उठाकर मार दूं. लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता रहा ताकि निगेटीविटी दूर रहे.”

उन्होंने आगे कहा,“मुझे करियर में हजार बार थप्पड़ पड़े हैं. शायद किसी एक्टर को इतने नहीं पड़े होंगे. मैं तो थप्पड़ खाने के लिए ही जाना जाता हूं. 'भाभी जी घर पर हैं' में भी बहुत थप्पड़ पड़े, लेकिन तरीका होता है. असली में नहीं मारा जाता.”

अनिल कपूर तक मांगते हैं माफी

सानंद ने मर्दानी के सेट का किस्सा भी बताया जहां डायरेक्टर ने असली थप्पड़ की मांग की थी. उनके को-एक्टर दिग्विजय ने उनसे इजाजत ली और तब उन्होंने हामी भरी. सानंद बोले,“हर चीज का एक प्रोसेस होता है.”

सानंद ने यह भी कहा कि अनिल कपूर जैसे स्टार भी अगर असली थप्पड़ मारें तो तुरंत माफी मांगते हैं, लेकिन गुलशन ग्रोवर ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा, “अनिल कपूर भी असली थप्पड़ मारते हैं, पर माफी जरूर मांगते हैं. लेकिन गुलशन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया. वह खुद में ही खोए हुए, सेल्फ-ऑब्सेस्ड इंसान हैं. अपनी ‘बैड मैन’ वाली इमेज बनाए रखने के लिए ये सब करते हैं.”

