Film Wrap: 25 साल बाद फिल्मफेयर पाकर इमोशनल हुए अभिषेक, तान्या मित्तल की 'चमची' बनीं नीलम?

फिल्म रैप की दुनिया में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. अभिषेक बच्चन को 25 साल बाद फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, जिसे पाकर वो इमोशनल हुए. इसके अलावा तान्या मित्तल पर सलमान ने निशाना साधा और उनकी क्लास लगाई.

Advertisement

X