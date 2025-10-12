scorecardresearch
 

Film Wrap: 25 साल बाद फिल्मफेयर पाकर इमोशनल हुए अभिषेक, तान्या मित्तल की 'चमची' बनीं नीलम?

फिल्म रैप की दुनिया में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. अभिषेक बच्चन को 25 साल बाद फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला, जिसे पाकर वो इमोशनल हुए. इसके अलावा तान्या मित्तल पर सलमान ने निशाना साधा और उनकी क्लास लगाई.

फिल्मफेयर अवॉर्ड पाकर इमोशनल हुए अभिषेक बच्चन (Photo: Instagram @bachchan)
मनोरंजन की दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ खास होता है. हाल ही में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स हुए, जिसमें अभिषेक को पहला अवॉर्ड मिला वो भी 25 साल बाद. इसके अलावा तान्या मित्तल अपनी झूठी बातों को लेकर सुर्खियों में आई हुई हैं. सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई है. 

25 साल बाद मिला फिल्मफेयर अवॉर्ड, इमोशनल हुए अभिषेक, पिता-बेटी आराध्या को बताया अपना 'हीरो'
अभिषेक बच्चन अपने करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते हैं. इस खास मौके पर एक्टर खुद को इमोशनल होने से नहीं रोक पाए.

जब स्मृति ईरानी के सामने सलमान को पड़ी थी पिता सलीम खान से डांट, ऐसी थी एक्ट्रेस की पहली मुलाकात
एक्ट्रेस-पॉलिटीशियन स्मृति ईरानी ने सलमान खान संग अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है. उन्होंने बताया जब वो सुपरस्टार से पहली बार मिली थीं, तब सलमान के पिता सलीम खान उन्हें डांट रहे थे.

'80 साल लग गए...', आधी रात को अमिताभ बच्चन ने शेयर की ऐसी पोस्ट, फैंस हैरान
अमिताभ बच्चन फैंस के दिलों पर राज करते हैं. यही वजह है कि बिग बी का हर एक पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, क्योंकि फैंस उनकी पोस्ट पर नजर रखते हैं.

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की 'चमची' बनीं नीलम? आरोप सुन कुनिका पर चिल्लाईं, निकले आंसू
बिग बॉस के घर में एक नया घमासान शुरू होता दिख रहा है. दरअसल, सलमान खान ने खिलाड़ियों को ऐसा टास्क दिया, जिसमें ज्यादातर घरवालों ने भोजपुरी क्वीन नीलम को 'चमचे' का टैग दे दिया.

सीढ़ियों पर लड़खड़ाई एक्ट्रेस, शाहरुख खान ने गिरने से बचाया-संभाली ड्रेस, जीता फैंस का दिल
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में सितारों ने खूब धूम मचाई. 18 साल की नितांशी गोयल को फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड मिला. 

