scorecardresearch
 

Feedback

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की 'चमची' बनीं नीलम? आरोप सुन कुनिका पर चिल्लाईं, निकले आंसू

बिग बॉस के घर में एक नया घमासान शुरू होता दिख रहा है. दरअसल, सलमान खान ने खिलाड़ियों को ऐसा टास्क दिया, जिसमें ज्यादातर घरवालों ने भोजपुरी क्वीन नीलम को 'चमचे' का टैग दे दिया. इस टैग को पाकर नीलम काफी गुस्से में दिखाई दीं.

Advertisement
X
घरवालों पर भड़कीं नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_)
घरवालों पर भड़कीं नीलम गिरी (Photo: Instagram @neelamgiri_)

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार एपिसोड में हर हफ्ते कंटेस्टेंट्स की फटकार पड़ने के साथ कुछ ऐसे टास्क होते हैं, जिनसे घरवालों के बीच दूरियां आ जाती हैं. इस हफ्ते भी सलमान ने घरवालों को एक ऐसा टास्क दिया, जिसके बाद भोजपुरी क्वीन नीलम गिरी के आंसू निकल आए. वो खूब रोईं. आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं...

नीलम पर घरवालों ने लगाए आरोप

सलमान खान ने सभी हाउसमेट्स से पूछा कि शो के 7 हफ्तों में घर में कौन सी ऐसी दोस्तियां बनी हैं, जो दोस्ती अब चमचागिरी में बदल गई है? घरवालों को किसी एक कंटेस्टेंट का नाम बताकर उसपर सूखे पत्ते डालने थे. इस टास्क में ज्यादातर घरवालों ने नीलम का नाम लिया. नीलम को तान्या मित्तल का चमचा बताया. अभिषेक बजाज, फरहाना, गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद ने नीलम को लेकर कहा कि वो सबसे ज्यादा चमचागिरी करती हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

bigg boss 19 jamie lever
BB: जेमी लीवर ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, टैलेंट के मुरीद हुए सलमान 
Tanya Mittal Bigg boss 19
सलमान ने तान्या को दिखाया आईना, घरवालों के सामने किया एक्सपोज 
Salman Khan bigg boss 19
'बायस्ड' हैं सलमान खान? उठी उंगलियां, भाईजान बोले- मैंने कभी... 
salman tanya
Bigg Boss में Tanya के बार-बार रोने से परेशान हुए Salman! 
Daboo Malik Amaal Mallik
अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने लिखा इमोशनल नोट, कही ये बात 

कुनिका पर फूटा नीलम का गुस्सा

कुनिका ने नीलम पर तंज कसते हुए कहा- मुझे आप चमची लगती हैं, क्योंकि आप कभी अपना स्टैंड नहीं लेतीं. कुनिका की बातों से नीलम इतना भड़क गईं कि वो उनपर गुस्से से चिल्लाने लगीं. नीलम ने फिर गुस्से से पलटवार करते हुए कुनिका से कहा- मुझे आप जो-जो दिखती हैं...अगर मैं वो बोलना शुरू करूंगी तो आप सुन नहीं पाओगी. कुनिका पर चिल्लाने के बाद नीलम खुद ही फूट-फूटकर रोने लगती हैं.

Advertisement

किसकी चमचागिरी कर रहीं नीलम?

बता दें कि नीलम पर शुरुआत से आरोप लग रहे हैं कि शो में उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है. वो सिर्फ तान्या मित्तल की असिस्टेंट बनकर रह गई हैं. उन्हीं की चमचागिरी करती हैं. शनिवार के एपिसोड में भी सलमान ने नीलम को आईना दिखाते हुए कहा था कि घरवाले उन्हें कमजोर खिलाड़ी मानते हैं, क्योंकि शो में उनकी कोई आवाज और मुद्दा नहीं है. सलमान की बातों से नीलम को दुख पहुंचा था. वो काफी उदास हो गई थीं. 

वहीं, दूसरी ओर जीशान कादरी और तान्या मित्तल ने यूपी के छोरे मृदुल को चमचे का टैग दिया. इस टास्क के बाद बिग बॉस के घर का माहौल काफी बिगड़ने वाला है. शो का प्रोमो वीडियो वायरल हो रहा है. फैंस अब एपिसोड का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement