गुमनामी में जी रहा मशहूर एक्टर, हुई लिवर की गंभीर बीमारी, इलाज के लिए नहीं पैसे

ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत से ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने धमाकेदार डेब्यू किया है, लेकिन आज वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. इन्हीं एक्टर में से एक अभिनय किंगर भी हैं, जिनकी हालत आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी.

लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक्टर अभिनय किंगर (PHOTO: Instagram @AbhinayKinger, bjbala_kpy)
सिनेमा की दुनिया सिर्फ चमक-धमक तक सीमित नहीं है. शोबिज में आने वाले बहुत से सितारे हैं, जो गुमनाम रहकर मुश्किलों में जिंदगी बिता रहे हैं. कुछ ऐसी ही कहानी अभिनय किंगर की है. अभिनय ने साउथ सुपरस्टार धनुष संग डेब्यू किया था, लेकिन आज वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं. एक्टर लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके लिए अपना इलाज कराना मुश्किल हो रहा है. 

मुश्किलों में बीत रही एक्टर की जिंदगी 
44 साल के अभिनय किंगर ने 2002 में धनुष के साथ फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इस फिल्म के बाद उन्होंने 'जे जंक्शन' में बतौर लीड एक्टर काम किया. अभिनय का काम देखने के बाद लगा वो इंडस्ट्री में लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज वो लिवर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं. 

ना सिर्फ बीमारी, बल्कि उनके पास जिंदगी गुजर-बसर करने के लिए भी पैसे नहीं हैं. पिछले साल एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का खुलासा किया था. कहा था कि अब उनकी जिंदगी कुछ ही दिन की बची है और वो सरकारी मेस का खाना खाकर गुजर-बसर कर रहे हैं. वहीं अब Balan Akassh Balaiyan Jaganathan नाम के एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अभिनय का एक वीडियो शेयर किया है. 

वीडियो में एक्टर एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारते दिख रहे हैं. उन्होंने Balan Akassh को अपना अल्ट्रासाउंड दिखाया. बीमारी के बारे में बात करते हुए वो इमोशनल हो जाते हैं. उनकी बुरी कंडीशन देखकर Balan Akassh ने उन्हें आर्थिक मदद की. Balan Akassh ने इंस्टाग्राम पर एक्टर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अभिनय ब्रदर जल्दी से ठीक हो जाओ. फैन्स भी एक्टर की हालत देखकर इमोशनल हो गए हैं. 

कैसे हुई अभिनय किंगर की ऐसी हालत?
अभिनय जन्म से मलयाली हैं. वो मशहूर दिवंगत एक्टर टीपी राधामणि के बेटे हैं. टीपी राधामणि ने तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े सितारों के साथ काम किया था. 2019 में कैंसर से उनका निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद अभिनय की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद वो बीमारी और पैसों के लिए लाचार हो गए. 

एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो आखिरी बार निर्देशक श्रीनाथ की एक्शन कॉमेडी 'वल्लावनुक्कु पुलम आयुधम' में नजर आए थे. फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी. उन्होंने बतौर डबिंग आर्टिस्ट भी काम किया है. अभिनय ने 'थुप्पक्की', 'अंजान' और 'काका मुत्तई' में डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम किया.
 

