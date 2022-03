कॉमेडियन को मारा मुक्का, रोते हुए मांगी माफी, फिर पार्टी में बीवी संग Will Smith ने किया डांस

ऑस्कर 2022 (Oscar 2022) में अपना गुस्सैल रूप दिखाने के बाद विल स्मिथ (Will Smith) जमकर पार्टी की. ऑस्कर की आफ्टर पार्टी (Oscar 2022 After Party) से वीडियो वायरल हुए हैं. वीडियो में विल स्मिथ को जमकर एन्जॉय करते देखा जा सकता है. उनके साथ पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ भी नाचती नजर आ रही हैं.

आफ्टर पार्टी में विल ने किया एन्जॉय

विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) वैनिटी फेयर की ऑस्कर पार्टी (Vanity Fair After Party 2022) में स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे. इसके बाद दोनों ने डांस फ्लोर पर रंग जमाना शुरू किया. सेलिब्रेशन के एक वीडियो में विल स्मिथ अपने ऑस्कर अवॉर्ड को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. वह दूसरे सेलेब्स से खुश होकर मिल रहे हैं. साथ ही कूल डांस मूव्स दिखाते हुए नाच रहे हैं. डीजे ने विल स्मिथ के गाए गानों Gettin' Jiggy With It और Summertime को भी चलाया.

Will Smith holding court at the Vanity Fair party, dancing to his hits pic.twitter.com/PtX7tnsNKS — nekesa mumbi moody (@nekesamumbi) March 28, 2022

विल ने मारा कॉमेडियन को मुक्का

ऑस्कर में हुए विवाद की बात करें तो कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) ने विल की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था. यह मजाक विल स्मिथ को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मंच पर जाकर क्रिस रॉक को थप्पड़ रसीद कर दिया. क्रिस को थप्पड़ पड़ने के बाद ऑस्कर की सेरेमनी में सन्नाटा छा गया है. स्टेज से नीचे आकर विल ने क्रिस से कहा कि उनकी पत्नी का नाम अपने मुंह से ना ले. इस सीन को देखकर दर्शक भी दंग रह गए थे.

शादी को लेकर की है बात

विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ हॉलीवुड के जाने माने कपल हैं. दोनों जिंदगी कई बार अपने रिश्ते को लेकर बात कर चुके हैं. दोनों ने 1997 में शादी की थी. बीच में एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों अलग हो गए थे. विल और जेडा ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भी बात की है. साथ ही अपनी सेक्स लाइफ को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं. अपनी शादी के उतार चढ़ाव देखने के बाद अब दोनों ओपन मैरिज में हैं.