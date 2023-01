नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज के एक्टर पर लगा यौन शोषण का आरोप, यूजर्स बोले- शो से बाहर निकालो

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'वेडनेसडे' के चर्चे अभी तक हो रहे हैं. हॉलीवुड एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा ने इस सीरीज में वेडनेसडे एडम्स का किरदार निभाकर दुनियाभर में हलचल मचा दी थी. जेना के काम को खूब पसंद किया गया. उनकी परफॉरमेंस और डांस की जमकर तारीफ भी हुई. इसी के साथ उन्हें ग्लोबल स्टार के रूप में पहचान मिली. हालांकि अब सीरीज 'वेडनेसडे' से एक एक्टर को हटाने की मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है.

एक्टर पर लगे रेप के आरोप

'वेडनेसडे' में जेवियर का किरदार निभाने वाले एक्टर पर्सी हायन्स व्हाइट को लेकर ये मांग उठ रही है. पर्सी ने शो में लीड हीरोइन वेडनेसडे एडम्स के लव इंटेरेस्ट में से एक का रोल निभाया था. अब खबर है कि 21 साल के पर्सी हायन्स व्हाइट पर उनके हाई स्कूल की महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं ने अपनी आपबीती को शेयर किया है.

एमएसएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर पर एक यूजर ने अपनी आपबीती बताते हुए एक्टर और उनके दोस्तों पर बड़े आरोप लगाए हैं. यूजर के मुताबिक, 'पर्सी हायन्स व्हाइट और उनके दोस्त खासकर उन महिलाओं को मिलने के लिए बुलाते थे, जो उन्हें हॉट लगती थीं ताकि वो उन्हें नशा करवाकर उनके साथ सेक्स कर सकें.'

महिला ने बताई अपनी आपबीती

यंग महिला के अपने एक्सपीरिएंस के साथ सामने आने के बाद कई और महिलाएं सामने आईं और उन्होंने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी. महिलाओं ने आरोप लगाया कि एक्टर ने 17 साल और उससे बड़ी उम्र का होने पर भी ये हरकतें जारी रखी थीं. पर्सी पर इल्जाम है कि उन्होंने महिलाओं का यौन शोषण किया, महिलाओं के साथ गाली-गलौच किया और रंग के आधार पर उन्हें अपशब्द भी कहे. इतना ही नहीं, कुछ का आरोप है कि एक्टर ने उन्हें बिना उनकी मर्जी के अपनी न्यूड फोटोज ऑनलाइन भेजी थीं.

अब आरोप लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि हिट सीरीज 'वेडनेसडे' से पर्सी हायन्स व्हाइट को हटाया जाए. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स भी महिला का साथ दे रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि पर्सी एक वाहियात इंसान हैं. एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा के साथ पर्सी की एक वीडियो वायरल हो रहा है. यूजर्स का कहना है कि पहले वो दोनों की मस्ती को क्यूट मान रहे थे, लेकिन अब एक्टर का सच जानने के बाद उन्हें एक्ट्रेस संग ऐसे देखकर घिन्न आ रही है.

#cancelpercy "everyone thinks you're perfect, please don't see behind the curtains." Stop defending Percy making excuses “because everything turned out now that he's famous” and let's support the victims, stop blinding yourself with your fucking fanaticism. pic.twitter.com/Hh8ods1qR4 — abb(y) zᶻ #cancelpercy (@abys1ta) January 20, 2023

#cancelpercy "everyone thinks you're perfect, please don't see behind the curtains." Stop defending Percy making excuses “because everything turned out now that he's famous” and let's support the victims, stop blinding yourself with your fucking fanaticism. pic.twitter.com/Hh8ods1qR4 — abb(y) zᶻ #cancelpercy (@abys1ta) January 20, 2023

the fact i was literally obsessing over this video and now it’s almost unsettling. #cancelpercy pic.twitter.com/kpyvllcPId — Auroura (@AngelAuroura) January 19, 2023

#cancelpercy @netflix you either recast Xavier or kill him off bc ..if I see Percy in season two of Wednesday I will quite literally stop watching and cancel my subscription:) — savefatethewinxsagacampaign (@savefatee) January 19, 2023

I saw someone say "but Percy is Xavier, they can't cancel him" ha, have you never heard of changing an actor or killer a character? Because changing or killing him is easy, Percy doesn't deserve to be on Wednesday January 19, 2023

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you — aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

😐😐😐😐😐😐 percy saying a slur pic.twitter.com/S2JlbCA640 — aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

इल्जामों पर चुप हैं पर्सी

अपने ऊपर लगे इन बड़े इल्जामों को लेकर पर्सी हायन्स व्हाइट ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. अभी तक उनके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है. ऐसे में कोई कार्यवाही एक्टर पर नहीं हो रही. फिलहाल पर्सी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है.