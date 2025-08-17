scorecardresearch
 

पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर टेरेंस स्टैम्प का 87 साल की उम्र में निधन, परिवार ने दी जानकारी

1980s की 'सुपरमैन' फिल्मों में विलेन 'जनरल जोड' का रोल प्ले करने वाले एक्टर टैरेंस स्टैम्प की 87 की उम्र में मौत हो गई है. उनके परिवार ने इसकी जानकारी फैंस को दी. टैरेंस स्टैम्प हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर्स में से एक थे.

'सुपरमैन' फिल्म में विलेन प्ले कर चुके एक्टर टेरेंस स्टैम्प की हुई मौत (Photo: Reuters)
हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. एक्टर टैरेंस स्टैम्प की 87 साल की उम्र में मौत हो चुकी है. इसकी जानकारी उनके परिवार ने खुद मीडिया में दी. टैरेंस 1980s में आई 'सुपरमैन' फिल्मों में विलेन 'जनरल जोड' का रोल प्ले कर चुके हैं जिसके कारण उनकी पहचान हर तरफ बनी थी.

नहीं रहे टैरेंस स्टैम्प, परिवार के सदस्यों ने क्या कहा?

17 अगस्त के दिन टैरेंस स्टैम्प के परिवार ने रॉयटर्स एजेंसी को उनकी मौत की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने टैरेंस की लीगेसी पर बात करते हुए कहा कि उन्हें इस मुश्किल समय में थोड़ी प्राइवसी की जरूरत है. एक्टर के परिवार ने कहा, 'टैरेंस स्टैम्प एक ऐसे एक्टर और राइटर रहे हैं, जिनका बेहतरीन काम हम सभी के दिलों पर अमिट छाप छोड़ता रहेगा. उनकी कला और कहानी आने वाले सालों तक लोगों को छूती और प्रेरित करती रहेगी. इस मुश्लिक समय में हम आपसे प्राइवसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट करते हैं.' 

टैरेंस स्टैम्प की मौत का आखिर क्या कारण रहा, इसकी जानकारी कहीं मौजूद नहीं है. एक्टर की लीगेसी हॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद शानदार है. वो करीब तीन बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हो चुके हैं. इसके अलावा उन्हें बाफ्टा अवॉर्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया. मगर वो कभी इन दोनों अवॉर्ड्स को जीत नहीं पाए. हालांकि टैरेंस गोल्डन ग्लोब, कान्स फिल्म फेस्टिवल और सिल्वर बीयर जैसे अवॉर्ड्स जीत चुके हैं. 

कौन हैं टैरेंस स्टैम्प? किन फिल्मों में आ चुके हैं नजर?

टैरेंस स्टैम्प लंदन के ईस्ट एंड में साल 1938 के दौरान जन्मे थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एडवरटाइजिंग एजेंसी से की थी जिसके कारण उन्हें ड्रामा स्कूल में एक्टिंग करने का मौका मिल पाया. टैरेंस ने इंग्लिश फिल्मों में काम करने से पहले कई सारे इटैलियन फिल्में की हुई हैं. उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म 'बिल्ली बुड' साल 1962 में आई थी, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिला था. 

वो 80s में आई एक्टर क्रिस्टोफर रीव की 'सुपरमैन' फिल्मों में विलेन 'जनरल जोड' का किरदार निभा चुके हैं जिससे उनकी पहचान हर तरफ काफी ज्यादा बढ़ गई थी. उन्होंने लगभग 60 सालों तक फिल्मों में एक्टिंग की है. इसके अलावा उन्होंने मार्वेल कॉमिक्स की फिल्म 'इलेक्ट्रा' और टॉम क्रूज की फिल्म 'वल्कीरी' में भी अहम रोल्स प्ले किए हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'लास्ट नाइट इन सोहो' साल 2021 में आई थी.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

