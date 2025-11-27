'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' ने आते ही मचाया तहलका, दुनियाभर में क्रैश हुआ नेटफ्लिक्स, फैंस ने उड़ाया मजाक

नेटफ्लिक्स की हिट 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सुर्खियों में है. लंबे इंतजार के बाद साइंस-फिक्शन सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का आखिरी सीजन, 27 नवंबर की सुबह नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ. सीजण के ड्रॉप होते ही मानों दुनियाभर के फैंस के बीच जैसे भूचाल आ गया. जैसे ही 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 का वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ, दर्शक नए एपिसोड्स को बिंज करने दौड़ पड़े. ऐसे में नेटफ्लिक्स पर ट्रैफिक का ऐसा सैलाब उमड़ा कि इसका सर्वर कुछ देर के लिए क्रैश हो गए. लाखों यूजर्स एक साथ एपिसोड्स लोड नहीं कर पाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में लगभग एक घंटे तक आउटेज रहा, फिर सर्विस बहाल हुई.
दुनियाभर में क्रश हुआ नेटफ्लिक्स
'स्ट्रेंजर थिंग्स' का क्लाइमैक्टिक सीजन तीन हिस्सों में रिलीज हो रहा है. इसके पहले चार एपिसोड्स अभी स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं. दूसरा वॉल्यूम 25 दिसंबर को आएगा, और ग्रैंड फिनाले 31 दिसंबर को आएगा. इसी के साथ करीब एक दशक तक स्ट्रीमिंग की दुनिया पर राज करने वाली इस सीरीज का अंत हो जाएगा.
'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 का प्रीमियर होते ही, इंटरनेट पर धमाका हो गया. सोशल मीडिया पर मीम्स, रिएक्शन पोस्ट्स, वॉच-पार्टी अपडेट्स और आखिरी चैप्टर्स को लेकर थ्योरीज की बाढ़ आ गई. इस सके बीच नेटफ्लिक्स क्रैश होने पर मजाक से लेकर हॉकिन्स में वापसी का जश्न मनाने तक, हर यूजर की टाइमलाइन नॉस्टैल्जिया और ह्यूमर से भरी पड़ी है. फैंस अपनी प्यारी सीरीज को भावुक और मजेदार अंदाज में ट्रिब्यूट दे रहे हैं. इसके अलावा किरदारों की सुरक्षा की कामना भी फैंस ने नए सीजन के आने से पहले की थी.
क्या है स्ट्रेंजर थिंग्स?
नेटफ्लिक्स शो 'स्ट्रेंजर थिंग्स' की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. डफर बदर्स, मैट और रॉस डफर ने इस सीरीज को बनाया है. सीरीज की कहानी 1980 के दशक में, एक काल्पनिक जगह इंडियाना के हॉकिन्स में सेट है. शो में एक psychokinetic यानी मन की शक्ति से चीजों को हिलाने या प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली लड़की, पृथ्वी और एक खतरनाक ब्रह्मांड के बीच के पोर्टल को खोल देती है. इसके चलते वेकना नाम का एक शैतान शहर के लोगों के पीछे पड़ जाता है. शो पहली बार स्ट्रीम होते ही सुपरहिट साबित हुआ था. इस शो में हॉलीवुड एक्टर विनोना राइडर, डेविड हार्बर, फिन वुल्फहार्ड, मिली बॉबी ब्राउन, गेटन मटाराजो, केलेब मैक्लॉफलिन संग अन्य ने काम किया है.