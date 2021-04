Oscars 2021 के रेड कारपेट पर Riz Ahmed ने संवारे पत्नी के बाल, वीडियो Viral

आखिरकार आज Oscars 2021 के विजेताओं की घोषणा हो गई है. ऑस्कर्स के रेड कारपेट पर हॉलीवुड एक्टर Riz Ahmed और उनकी पत्नी फातिमा फरहीन मिर्जा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. Riz और फातिमा का यह ऑस्कर्स डेब्यू बेहद खास रहा. दोनों की जोड़ी तो कमाल है ही, साथ ही दोनों के रोमांटिक अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है.

रिज ने संवारे पत्नी के बाल

इस नई शादीशुदा जोड़ी ने ऑस्कर्स 2021 के रेड कारपेट पर अपना डेब्यू किया और साथ ही रिज ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से इंटरनेट पर धमाका हो गया है. असल में रेड कारपेट पर कैमरा के लिए पोज करते समय रिज अहमद पति फातिमा के बाल संवारते नजर आए. उनके इस अंदाज पर फातिमा हंस पड़ीं और इंटरनेट उनपर फिदा हो गया.

Riz Ahmed pauses the #Oscars red carpet to fix his wife Fatima Farheen Mirza's hair: "I'm the official groomer" https://t.co/QrBqZ8y6n1 pic.twitter.com/YAGv6ut7Eu — Variety (@Variety) April 25, 2021

अब दोनों का यह बेहद क्यूट वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स रिज के प्रति प्यार जाता रहे हैं. कई फीमेल फैंस तो चाहती हैं कि रिज उनके भी बाल संवार दें.

Riz Ahmed fixes his wife’s hair on the #Oscars red carpet. ❤️

pic.twitter.com/GRR22A3OtC — Pop Crave (@PopCrave) April 25, 2021

I wish us all a very “Riz Ahmed Fixing Our Hair for the Perfect Pic” kinda love pic.twitter.com/DKAiuXNUXR — Manna Sidhu (@manna_sidhu) April 26, 2021

Not Riz Ahmed pausing the Oscars red carpet to fix his wife’s hair WHAT A PERFECT HUMAN pic.twitter.com/sc5m1ldHuC — Nora Dominick (@noradominick) April 25, 2021

Oh to have your hair fixed by Riz Ahmed... https://t.co/cS6MZ7ExOb — Lip07 (@Lip073) April 25, 2021

I’ve never been more in love with Riz Ahmed than i am right now just looking at him fixing the hair of another woman who is not me at the #Oscars red carpet pic.twitter.com/vtYKP9KHn0 — Zahra (@insomniaview) April 25, 2021

did anyone else pass away watching riz ahmed tenderly fix his wife’s hair — yohana desta (@yohanadesta) April 25, 2021

ऐसे हुई थी रिज और फातिमा की मुलाकात

बता दें कि रिज अहमद को ऑस्कर्स 2021 में बेस्ट एक्टर की केटेगरी में नॉमिनेशन मिला था. फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर्स बेस्ट एक्टर केटेगरी में नॉमिनेट होने वाले रिज अहमद पहले मुस्लिम एक्टर हैं. ऑस्कर्स 2021 सेरेमनी में रिज अहमद ब्लैक प्राडा सूट पहनकर पहंचे थे. रिज और फातिमा की मुलाकात एक कैफे बूथ में हुए थी. उस समय रिज अहमद अपनी फिल्म साउंड ऑफ मेटल की तैयारी कर रहे थे. दोनों के बीच एक फोन चार्जर को लेकर हुई बहस बाद में दोस्ती में तब्दील हो गई थी.

रिज अहमद ने जनवरी 2021 में एक पॉडकास्ट में अपनी सीक्रेट शादी का खुलासा किया था. हालांकि, उस समय उन्होंने पत्नी फातिमा का नाम तक बताने से मना कर दिया था. अब दोनों ऑस्कर्स के जरिए फैंस और दुनिया के सामने आए हैं. जाहिर है कि दोनों शादीशुदा जीवन खुशी से बिता रहे हैं.