Oscars 2021 Live Updates: Chloe Zhao ने रचा इतिहास, बनीं बेस्ट डायरेक्टर जीतने वाली पहली चीनी महिला

हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अकैडेमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर्स आज हो रहे हैं. 93वें अकैडेमी अवॉर्ड्स में हॉलीवुड की कई बढ़िया फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है. इसमें मैंक, साउंड ऑफ मेटल, नोमैडलैंड, द फादर, प्रोमिसिंग यंग वुमन, मिनारी, जुडास एंड द ब्लैक मसायाह और द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 शामिल है. यह इवेंट हॉलीवुड के फेमस Dolby Theatre में हो रहा है. आप इसे भारत में स्टार मूवीज या स्टार वर्ल्ड चैनल पर देख सकते हैं.

ऑस्कर अवॉर्ड्स सेरेमनी की लाइव अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं. तो जुड़े रहिए और इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए.

ऑस्कर्स 2021 की लाइव अपडेट्स:

Yuh-Jung Youn बनीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

कोरियन अमेरिकन फिल्म Minari की एक्ट्रेस Yuh-Jung Youn ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया है. ये साउथ कोरियन एक्ट्रेस Yuh-Jung Youn का पहला ऑस्कर अवार्ड है.

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

नेटफ्लिक्स की फिल्म My Octopus Teacher को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला है. इस फिल्म का निर्देशन Pippa Ehrlich और James Reed ने किया है.

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेट

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेट का ऑस्कर अवॉर्ड फिल्म Colette को मिला है. इसके निर्देशक Anthony Giacchino और Alice Doyard ने इस अवॉर्ड को जीता है.

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म

एनिमेटेड फिल्म Soul ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. Pete Docter और Dana Murray को इस फिल्म के लिए अवॉर्ड दिया गया है.

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

गन वायलेंस पर बनी शॉर्ट फिल्म If Anything Happens I Love You को बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला है. इस फिल्म का निर्देशन और लेखन Will McCormack और Michael Govier ने किया है. यह फिल्म शोक में डूबे माता-पिता के बारे में है, जिन्होंने अपनी बेटी को स्कूल में हुई शूटिंग में खो दिया था.

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

Two Distant Strangers के लिए Travon Free और Martin Desmond Roe ने बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड जीता है.

बेस्ट साउंड का अवॉर्ड जाता है...

Riz Ahmed की फिल्म साउंड ऑफ मेटल ने बेस्ट साउंड का ऑस्कर अवॉर्ड जीता है. Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés और Michelle Couttolenc इस केटेगरी में अवॉर्ड्स घर लेकर गए हैं. Michelle Couttolenc, ऑस्कर के इतिहास में साउंड मिक्सिंग की केटेगरी में अवॉर्ड जीतने वाली दूसरी महिला हैं.

बेस्ट म्यूजिक का अवॉर्ड

Chloe Zhao बनी ऑस्कर्स 2021 की बेस्ट डायरेक्टर

फिल्म Nomadland की निर्देशक Chloe Zhao ने बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इसी के साथ Chloe पहली चीनी-अमेरिकी महिला और वुमन ऑफ कलर बन गई हैं, जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता है.

इसके अलावा Chloe Zhao अकैडेमी अवॉर्ड्स के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीतने वाली दूसरी महिला हैं.

रेड कारपेट पर पहुंचे Riz Ahmed

Riz Ahmed को उनकी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए बेस्ट एक्टर केटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. वह ऑस्कर्स की इस केटेगरी में नॉमिनेशन पाने वाले पहले मुस्लिम एक्टर हैं.

बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal और Jamika Wilson ने फिल्म Ma Rainey's Black Bottom के लिए बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग का अवॉर्ड जीता है. यह इस फिल्म को मिलने वाला दूसरा अवॉर्ड है.

Ma Rainey's Black Bottom को मिला बेस्ट कॉस्टयूम का अवॉर्ड

चैडविक बोसमैन और Viola Davis स्टारर पीरियड फिल्म Ma Rainey's Black Bottom ने बेस्ट कॉस्ट्यूम जीता है. डिजाइनर Ann Roth को यह अवॉर्ड मिला है.

Daniel Kaluuya ने जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड

ब्रिटिश-अफ्रीकन स्टार Daniel Kaluuya ने अपनी फिल्म Judas and The Black Messiah के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता है.

congrats to Daniel Kaluuya on winning best actor in a supporting role 🏆🏆🏆@TheAcademy #Oscars @JATBMFilm pic.twitter.com/9nmCXMlAjG — GIPHY Pop (@GiphyPop) April 26, 2021

बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के विजेता

डेनमार्क की फिल्म Another Round को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले के विजेता

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले के लिए Anthony Hopkins की फिल्म द फादर ने ऑस्कर जीता है. इस फिल्म के स्क्रीनराइटर Christopher Hampton और निर्देशक Florian Zeller को अवॉर्ड दिया गया है.

इस केटेगरी में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर को नॉमिनेशन मिला था. हालांकि निर्देशक Ramin Bahrani अवॉर्ड नहीं जीत पाए.

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले अवॉर्ड के विजेता

कैरी मलिगन की फिल्म प्रोमिसिंग यंग वुमन के लिए निर्देशक Emrald Fennel को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले का अवॉर्ड्स मिला है.

रेड कारपेट पर छाए हॉलीवुड स्टार्स

टीम Minari की स्टार कास्ट से बेहद क्यूट चाइल्ड एक्टर Alan Kim और प्रोड्यूसर Christina Oh रेड कारपेट पर आ चुके हैं.

ऑस्कर्स का रेड कारपेट खुल चुका है और शुरू हो गया है स्टार्स का कारपेट पर वॉक. मीनारी एक्टर Steven Yeun रेड कारपेट पर आ चुके हैं. उनके अलावा सीनियर एक्टर Paul Raci भी इवेंट का हिस्सा बन चुके हैं.

ऑस्कर्स 2021 का इंतजार फैंस को बेसब्री से था. इस साल के नॉमिनेशंस का ऐलान प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने किया था. प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर को ऑस्कर्स में बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले की केटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. इसके अलावा डायरेक्टर Chloe Zhao इस साल इतिहास रच सकती हैं. Chloe पहली चीनी महिला और वुमन ऑफ कलर हैं, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर की केटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. उनकी बनाई फिल्म नोमैडलैंड को देश-विदेश में सराहा गया है.

इसके अलावा फिल्म मीनारी के एक्टर Steven Yeun पहले एशियन अमेरिकन एक्टर हैं, जिन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. वहीं फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए एक्टर Riz Ahmed को भी बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है. वह इस केटेगरी में नॉमिनेट होने वाले पहली मुस्लिम परफॉर्मर हैं.