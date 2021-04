Oscars 2021: भारत में कहां, कब और कैसे देखें ऑस्कर अवॉर्ड्स, जानें डिटेल्स

दुनियाभर के सिनेमा फैंस ऑस्कर अवॉर्ड्स 2021 का इंतजार कर रहे हैं. 93वें अकैडेमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर्स के नॉमिनेशन का ऐलान 15 मार्च को हुआ था. इस साल ऑस्कर्स के नॉमिनेशंस का ऐलान प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने किया था. इस बड़े इवेंट के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं.

ऑस्कर्स 2021 ने अभी से ही इतिहास रचना शुरू कर दिया है. इस साल फिल्ममेकर Chloe Zhao को अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की केटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. Chloe Zhao इस केटेगरी में नॉमिनेट होने वाली पहली चीनी महिला और पहली वुमन ऑफ कलर हैं.

इसके अलावा फिल्म मीनारी के एक्टर Steven Yeun पहले एशियन अमेरिकन एक्टर हैं, जिन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. वहीं फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए एक्टर रिज अहमद को भी बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है. वह इस केटेगरी में नॉमिनेट होने वाले पहली मुस्लिम परफॉर्मर हैं.

The #Oscars nominees would like to thank... pic.twitter.com/IzlBDyFAc7