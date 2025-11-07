scorecardresearch
 

Michael Teaser: लेजेंड माइकल जैक्सन की कहानी, भतीजे ने निभाया किरदार... लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहे विवाद

दुनिया का महानतम एंटरटेनर कहे गए माइकल जैक्सन की कहानी बड़े पर्दे पर आ रही है. उनकी बायोपिक 'माइकल' का टीजर आ गया है. लीड रोल कर रहे एक्टर इतने ज्यादा माइकल जैक्सन लग रहे हैं कि लोग हैरान हैं. मगर इस टीजर के पीछे-पीछे माइकल जैक्सन के रियल लाइफ विवाद भी चर्चा पकड़ने लगे हैं.

'माइकल' लेकर आ रही है माइकल जैक्सन की कहानी (Photo: Screengrab- Youtube/Universal Pictures UK)
'माइकल' लेकर आ रही है माइकल जैक्सन की कहानी (Photo: Screengrab- Youtube/Universal Pictures UK)

'किंग ऑफ पॉप' कहे जाने वाले सिंगर माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी किसी कल्ट से कम नहीं है. उनकी लाइफ, उनके गाने, उनका डांस और उनके जीवन से जुड़े विवाद... सब पॉप कल्चर का हिस्सा हैं. 2009 में माइकल की अचानक मौत होने से दुनिया भर में उनके कितने ही फैन्स शॉक में चले गए थे. मगर अब माइकल की जिंदगी बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है. उनकी बायोपिक 'माइकल' का पहला टीजर सामने आ चुका है. और ये टीजर आते ही इसके साथ विवाद जुड़ने भी शुरू हो गए हैं.

'माइकल' के टीजर में क्या है?
जैक्सन की बायोपिक का टीजर शुरू होता है एक म्यूजिक स्टूडियो से. माइकल का किरदार, लेजेंड म्यूजिक प्रोड्यूसर क्विन्सी जोन्स के साथ कोलेबोरेट कर रहा है. ट्रैक तैयार है, जैक्सन को बस अपने वोकल्स की रिकॉर्डिंग शुरू करनी है. सीन कट होता है और माइकल की जिंदगी के शॉट्स शुरू होते हैं. उनके आइकॉनिक आउटफिट, मून-वॉक, ब्रेक डांस, उनकी आइकॉनिक हैट. 

आगे माइकल बचपन के सीन्स दिखते हैं. उस दौर के शॉट्स जब वो 6 साल की उम्र में पहली बार अपने भाइयों के साथ 'जैक्सन 5' बैंड का हिस्सा बने थे. फिर टीनेजर जैक्सन अपनी फेम एन्जॉय करते नजर आते हैं. स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स उन्हें घेरे बैठे हैं. सैकड़ों कैमरों की, चौंधिया देने वालीं फ्लैशलाइट्स. और फिर आपको दिखते हैं पॉपुलर एक्टर माइल्स टेलर, जो एंटरटेनमेंट लॉयर जॉन ब्रैंका के रोल में हैं. माइकल को ग्लोबल सेनसेशन बनाने में उनके पिता के अलावा, सबसे बड़ा रोल ब्रैंका का माना जाता है. 

टीजर में माइकल जैक्सन के 'थ्रिलर' और 'Wanna be starti'n somethin' गाने सुनाई देते हैं. यहां 'माइकल' का टीजर रुकता है और आप फिर से उस स्टूडियो में हैं, जहां यंग माइकल गाना रिकॉर्ड करने के लिए खड़े हैं. वो स्टूडियो की लाइट्स थोड़ी डिम करने को कहते हैं. जोन्स उन्हें मजाक करते हुए एक वार्निंग देते हैं- 'यहां अपने पैरों को काबू में रखना.' ये लाइन माइकल के शानदार डांसिंग स्किल्स को एक सलाम है. जॉनसन के ट्रिविया के अलावा सबसे बड़ी चीज आप नोटिस करते हैं कि माइकल का रोल करने वाला एक्टर बहुत ज्यादा उन्हीं जैसा दिख रहा है. 

'माइकल' में जाफर जैक्सन निभा रहे हैं अपने चाचा, माइकल जैक्सन का रोल (Photo: Screengrab- Youtube/Universal Pictures UK)

माइकल के भतीजे, जाफर जैक्सन ने निभाया है लीड रोल
माइकल जैक्सन के छोटे भाई, जरमेन जैक्सन के बेटे हैं जाफर जैक्सन. जाफर का अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट हो चुका है. 12 साल की उम्र से म्यूजिक और डांस पर हाथ साफ कर रहे जाफर का पहला सिंगल 2019 में आया था. अपनी जगह वो भी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बटोरना शुरू कर चुके हैं. 'माइकल' में जाफर अपने सगे चाचा, लेजेंड माइकल जैक्सन का रोल कर रहे हैं.

जाफर की कास्टिंग पर खुद उनकी दादी, माइकल जैक्सन की मां केथरीन जैक्सन ने मुहर लगाई है. उन्होंने वैरायटी को बताया था, 'जाफर बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है. उसे जैक्सन परिवार के एंटरटेनर्स और परफॉर्मर्स की विरासत आगे बढ़ाते देखना बहुत बेहतरीन अनुभव है.' 

'माइकल' के प्रोड्यूसर जॉन किंग ने जाफर को माइकल के रोल में कास्ट करने पर कहा था कि 'नेचुरली जाफर की स्पिरिट और उनकी पर्सनालिटी अपने अंकल जैसी है.' किंग ने ये भी बताया था कि उन्होंने माइकल का रोल निभाने के लिए दुनिया भर से एक्टर्स के ऑडिशन किए थे. मगर जाफर इस रोल के लिए जितने परफेक्ट है, उतना कोई नहीं था. 'माइकल' के टीजर में जाफर बिल्कुल अपने अंकल जैसे दिख रहे हैं, चल रहे हैं, बॉडी मूव कर रहे हैं और बोल रहे हैं. मगर उनकी आवाज को लेकर, टीजर के आते ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है. यहां देखें 'माइकल' का टीजर:

'माइकल' का टीजर आते ही विवाद छिड़ने शुरू 
माइकल जैक्सन की आवाज को लोग आज भी अलग से पहचान लेते हैं. उनकी आवाज का अपना एक सॉफ्ट टेक्सचर था और वो बहुत पतली भी लगती थी. जाफर के अपने गानों और इंटरव्यूज से ये फील होता है कि उनकी आवाज, माइकल जैक्सन के मुकाबले काफी अलग और भारी है. मगर 'माइकल' के टीजर में वो बिल्कुल अपने अंकल जैसे साउंड कर रहे हैं. इसे लेकर कई माइकल जैक्सन फैन्स सवाल उठा रहे हैं. 

ऐसे फैन्स का आरोप है कि मेकर्स ने 'माइकल' के लिए AI से माइकल की आवाज जेनरेट की है, जिसे फिल्म में जाफर के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है. माइकल जैक्सन सिर्फ पॉप आइकॉन ही नहीं थे, वो आज भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट एंटरटेनर हैं. ऐसे में इन फैन्स की शिकायत समझी जा सकती है. मगर ये भी सच है कि फिल्म में जाफर के एक्सप्रेशन के साथ ये आवाज, माइकल जैक्सन को स्क्रीन पर जैसे जिंदा ही कर दे रही है. ये अकेला विवाद नहीं है जो 'माइकल' का टीजर आने के बाद जोर पकड़ रहा है. 

फिल्म में दिखेंगे जैक्सन के सेक्सुअल अब्यूज के केस?
पहली बार 1993 में माइकल जैक्सन पर, 13 साल के जॉर्डन चैंडलर का यौन शोषण करने का आरोप लगा था. जैक्सन ने इस आरोप से इनकार किया था. लेकिन 24 मिलियन डॉलर्स के खर्च पर इस केस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, 1994 में हुआ था. 2003 में आई डॉक्यूमेंट्री 'लिविंग विद माइकल जैक्सन' में जैक्सन ने बच्चों के साथ नॉन-सेक्सुअल तरीके से बेड शेयर करने की बात कही थी. डॉक्यूमेंट्री आने के बाद 13 साल के कैंसर पेशेंट ने उनपर बाल यौन शोषण का आरोप लगाया था. जैक्सन को अरेस्ट भी किया गया था और 14 हफ्ते तक ट्रायल चला. मगर सबूतों के अभाव में, 2005 में उन्हें बरी कर दिया गया.

2019 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 'Leaving Neverland', जिसके डायरेक्टर डैन रीड थे. डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दो पुरुषों की कहानी दिखाई थी, जिनका आरोप था कि बचपन में माइकल जैक्सन ने उनका यौन शोषण किया था. क्रिटिक्स से शानदार रिव्यूज पाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध भी बहुत हुआ था. इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर डैन रीड ने 'माइकल' के स्क्रीनप्ले का एक ड्राफ्ट पढ़ा है और उन्होंने इसे 'धूर्तता' बताया था. 

वैरायटी को रीड ने बताया था, 'जैक्सन इसमें बस कैंसर पीड़ित बच्चों की केयर करते, व्हीलचेयर पर बैठी बच्ची के साथ डांस करते और कई बच्चों, ज्यादातर अपने भतीजों को बिस्तर में सुलाते दिखाए गए हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा लगता है कि राइटर्स को जॉन ब्रांका के साथ कमरे में बंद करके, लिखने को कहा गया था.' 

'माइकल' में जॉन ब्रांका का किरदार निभा रहे हैं माइल्स टेलर (Photo: Screengrab- Youtube/Universal Pictures UK)

प्रोजेक्ट से खुद को दूर रख रही हैं माइकल जैक्सन की बेटी
'माइकल' में जैक्सन परिवार के हेड, माइकल जैक्सन के पिता जो जैक्सन का रोल, एक्टर कोलमन डिंगो निभा रहे हैं. डिंगो ने पीपल डॉट कॉम से कहा था कि माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस और उसके भाई, प्रिंस जैक्सन ने फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्हें बहुत सपोर्ट किया. मगर इस बयान के लिए पेरिस ने सोशल मीडिया पर उन्हें कॉलआउट किया था. 

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पेरिस ने डिंगो को टैग करते हुए लिखा था, 'एक फिल्म, जिसमें मेरा योगदान 0% है, उसमें मैंने हेल्प की, ये ना कहते फिरें.' उन्होंने एक अलग स्टोरी में लिखा, 'मैंने स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट पढ़ा था और जो भी चीजें झूठ थीं या मुझे पसंद नहीं आईं, उसपर आपत्ति दर्ज करवाई थी. और जब उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई. ना मेरे बंदर, ना मेरा सर्कस!'

'माइकल' के टीजर को तो जनता से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन जब माइकल जैक्सन की जिंदगी की किताब खुलेगी, तो विवादित चैप्टर भी पढ़े जाएंगे. और उन चीजों पर फिर से बात होगी, जिनपर बात करने के लिए अब माइकल खुद मौजूद नहीं हैं. 26 अप्रैल, 2026 को 'माइकल' रिलीज होगी और देखना है कि तबतक माइकल की जिंदगी के कौन-कौन से पहलू फिर से उघाड़े जाते हैं.  

