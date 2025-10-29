scorecardresearch
 

Feedback

70 साल की उम्र में पिता बना एक्टर, पत्नी संग किया 8वें बच्चे का स्वागत

चीयर्स' और 'फ्रेजयर' जैसे शोज काम कर चुके एक्टर केल्सी ग्रामर, इस साल फरवरी में 70 साल के हुए थे. अब वह आठ बच्चों के पिता बन गए हैं. ग्रामर ने 'पॉड मीट्स वर्ल्ड' पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने और उनकी पत्नी केट वॉल्श ने बेटे का स्वागत किया है.

Advertisement
X
8वीं बार पिता बने केल्सी ग्रामर (Photo: X/@KelseyGrammer)
8वीं बार पिता बने केल्सी ग्रामर (Photo: X/@KelseyGrammer)

70 साल के हॉलीवुड टीवी स्टार केल्सी ग्रामर अभी भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं. हाल ही में उनके 8वें बच्चे का जन्म हुआ है. 'चीयर्स' और 'फ्रेजयर' जैसे शोज काम कर चुके एक्टर केल्सी ग्रामर, इस साल फरवरी में 70 साल के हुए थे. अब वह आठ बच्चों के पिता बन गए हैं. ग्रामर ने 'पॉड मीट्स वर्ल्ड' पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने और उनकी पत्नी केट वॉल्श ने अपने चौथे बच्चे का स्वागत किया है. ये एक्टर का आठवां बच्चा है.

8वीं बार पिता बनें केल्सी ग्रामर 

पॉडकास्ट के सोमवार को आए एपिसोड में केल्सी ग्रामर ने कहा, 'हमने अभी अपने चौथे बच्चे का स्वागत किया है. अब यह आठ बच्चों का परिवार हो गया है. क्रिस्टोफर, यही वह है जो अभी परिवार में शामिल हुआ है.' एमी अवॉर्ड विनर केल्सी, टीवी के दिग्गज एक्टर हैं. उन्होंने कहा कि उनका नया बेटा एपिसोड की रिकॉर्डिंग से 'तीन दिन' पहले पैदा हुआ था. उन्होंने पॉडकास्ट होस्ट राइडर स्ट्रॉन्ग, डेनियल फिशेल और विल फ्रीडल के साथ मजाक किया कि उनके पास अलग-अलग उम्र के बच्चों के 'समूह' हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Chris Martin Dating Sophie Turner
क्रिस मार्टिन हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को कर रहे डेट! लंदन में देखे गए साथ 
sexual misconduct to blasphemy... Justin Trudeau's girlfriend katy perry is queen of controversies
कभी किस, कभी ईशनिंदा... जस्टिन ट्रूडो की 'गर्लफ्रेंड' केटी पेरी के विवाद  
Chris Evans welcomes first baby with wife Alba Baptista
पिता बने मार्वल के 'कैप्टन अमेरिका', पत्नी संग गुपचुप किया पहले बच्चे का स्वागत? 
the age of disclosure trailer: claims to uncover 80 years of alien intelliogence cover up
80 साल से छुपाया गया एलियन का सच... अब ये डॉक्यूमेंट्री उठाएगी पर्दा!  
titanic was labelled as flop before release, the trailer saved its life
जब डूबने जा रही 'टाइटैनिक' का सहारा बना एक ट्रेलर 

ग्रामर और 46 साल की केट वॉल्श ने 2011 में शादी की थी. कपल के पास एक टीनएज बेटी और दो बेटे भी हैं. पीपल मैगजीन ने जून में बताया था कि यह कपल फिर से पेरेंट्स बनने वाला है. लंदन में सैर करते हुए दोनों की तस्वीरें वायरल हुई थीं. पांच बार एमी विनर रहे ग्रामर ने चार बार शादी की है. वॉल्श से पहले, उनकी शादी डांसर-मॉडल कैमिल डोनाटाची से हुई थी. इससे पहले वे ली-ऐन चुहानी से और उससे पहले डांस इंस्ट्रक्टर डोरीन एल्डरमैन से शादी कर चुके हैं. केल्सी ग्रामर के सात और बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी एक्ट्रेस स्पेंसर ग्रामर हैं.

Advertisement

बढ़ती उम्र में पिता बनकर हैं खुश

सिटकॉम स्टार केल्सी ग्रामर, अक्टूबर 2011 में नाना बने थे. उनकी बेटी स्पेंसर ने अपने तब पति रहे जेम्स हेस्केथ के साथ एक बेटे का स्वागत किया था. अतीत में, ग्रामर ने 'बुजुर्ग पिता होने की सुंदरता' के बारे में खुलकर बात की हुई है. उन्होंने 2018 में द गार्जियन को बताया कि जिंदगी के बाद के सालों में बच्चों को पालने से उन्हें 'फिर से कोशिश करने का मौका' मिलने का सौभाग्य महसूस होता है. यह एक वास्तविक उपहार रहा है.

केल्सी ग्रामर ने अपने आठवें बच्चे के आगमन की घोषणा अपनी किताब 'केरेन ए ब्रदर रिमेम्बर्स' के प्रमोशन के दौरान की. ये किताब मई में रिलीज हुई थी. इसमें उनकी 18 साल की बहन की क्रूर हत्या और दुख के साथ उनकी जीवन भर की लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है. एपिसोड के दौरान, फिशेल ने एक्टर से पूछा कि उनके बच्चों को उनकी दिवंगत बहन के बारे में कितना पता है.

इसके बारे में एक्टर ने बताया कि उनके बड़े बच्चों को उनकी बहन के बारे में अलग-अलग स्तर की जानकारी है, जबकि छोटे बच्चों को अभी और जानने और उनकी किताब पढ़ने के लिए इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा, 'कुछ चीजें बहुत क्रूर हैं, उन्हें अभी उसका सामना करने की जरूरत नहीं है.' पॉडकास्ट एपिसोड के दौरान ग्रामर ने अपनी बहन के मामले की कार्यवाही और अपने इस नुकसान को झेलते हुए टीवी पर लोगों को हंसाने के दिनों को याद किया. उन्होंने कहा, 'मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, जब यह हुआ उस दिन से अभी तक ये चीज मेरे साथ है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement