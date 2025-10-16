सिंगर केटी पेरी के पीछे पड़े हैं जस्टिन ट्रूडो, पहुंचे कैलिफोर्निया, फिर शुरू हुआ रिश्ता?

हॉलीवुड सिंगर केटी पेरी इन दिनों चर्चा में हैं. माना जा रहा है कि सिंगर का अफेयर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संग चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस जोड़ी को पहली बार जुलाई में मॉन्ट्रियल में डिनर डेट पर देखे जाने के बाद इनके रिश्ते की अफवाहों की शुरुआत हुई थी. दोनों की डेटिंग की अफवाहें तब और बढ़ गईं जब हाल ही में सैंटा बारबरा की यात्रा के दौरान सिंगर और राजनेता को एक यॉट पर Kiss करते देखा गया. एक सूत्र ने अब खुलासा किया है कि जस्टिन ट्रूडो, केटी के 'पीछे पड़े थे.'

केटी के पीछे पड़े थे जस्टिन ट्रूडो?

पीपल के अनुसार, यह जोड़ी शुरुआत में सिर्फ एक साथ समय बिता रही थी और डेटिंग की तलाश में नहीं थी. केटी उस समय 'डेटिंग के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं थीं.' सूत्र ने कहा, 'जब वह पहली बार जस्टिन के साथ समय बिता रही थीं, तब वह डेटिंग की तलाश में नहीं थीं, लेकिन वे संपर्क में रहे. उन्हें कई एक जैसी चीजों में दिलचस्पी हैं. दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है. लेकिन केटी उस समय बहुत सारी चीजों से जूझ रही थीं. उनके पास डेटिंग के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं था.'

सूत्र ने उस समय की बात की जब केटी और ऑरलैंडो ब्लूम का रिश्ता एक कपल के रूप में कठिन दौर से गुजर रहा था. यह वह समय था जब उनका रिश्ता खत्म हो गया और इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई. अब ताजा अपडेट्स से पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो ने पॉप आइकन के साथ रहने की अपनी लंबे समय की इच्छा व्यक्त की है. सूत्र ने केटी पेरी के साथ चीजों को साकार करने के उनके प्रयासों के बारे में बताया. उसने कहा, 'वह उनके टूर के ब्रेक के दौरान उनसे मिलने के लिए कैलिफोर्निया भी गए. उनकी आपस में सहज केमिस्ट्री है. वह उन्हें अट्रैक्टिव समझती हैं. वह बहुत सम्मानजनक रहे हैं.'

Kiss करते हुए वायरल हुई थीं फोटोज

केटी और ट्रूडो को कैलिफोर्निया के सैंटा बारबरा में सिंगर की निजी यॉट पर देखा गया था. दोनों Kiss करते नजर आए थे, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. द डेली मेल ने इन तस्वीरों को शेयर किया था. इनमें केटी को काले स्विमसूट में देखा गया, जो शर्टलेस ट्रूडो को गले लगाते और Kiss करते हुए दिखी थी.

CALIFORNIA GIRLS WE'RE UNFORGETTABLE ❤️‍🔥 pic.twitter.com/lf46GFaBRL — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) October 11, 2025

वैसे बता दें कि अभी तक न तो केटी पेरी और न ही जस्टिन ट्रूडो ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि की है. हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री, जुलाई के अंत में सिंगर के लाइफटाइम्स टूर में शामिल हुए थे. अगस्त 2023 में जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ग्रेगोइर ने अपने अलग होने का ऐलान किया था. दोनों के तीन बच्चे हैं. वहीं केटी पेरी का ब्रेकअप एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम से जून 2025 में हुआ है. दोनों लगभग एक दशक से साथ थे. उनकी सगाई हो चुकी थी और दोनों की एक बेटी भी है.

