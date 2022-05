जब Johnny Depp के बॉडीगार्ड से पूछा गया 'क्या आपने एक्टर का प्राइवेट पार्ट देखा है?'

Johnny Depp and Amber Heard Controversy: पाइरेट्स ऑफ द करेबियन मूवी के एक्टर जॉनी डेप (Johnny Depp) की पर्सनल लाइफ इन दिनों हॉलीवुड का सबसे चर्च‍ित टॉप‍िक बना हुआ है. जॉनी और उनकी एक्स-वाइफ एम्बर हर्ड (Amber Heard) के खिलाफ कोर्ट में मानहानि केस पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसमें कई अब तक दोनों पार्ट‍ियों के कई राज सार्वजन‍िक हो चुके हैं. कई मौकों पर गंभीर खुलासों पर बहस हुई तो कई मौके फनी भी रहे. इन्हीं में से एक मौका जॉनी के प्राइवेट पार्ट पर पूछे गए सवाल को लेकर रहा जिसे सुनने के बाद जॉनी डेप समेत कोर्ट में मौजूद अन्य लोग हंस पड़े.

कोर्ट ने ट्रायल के दौरान जॉनी के एजेंट, ड्राइवर, बॉडीगार्ड से कुछ ऐसे सवाल किए जिसपर किसी की भी हंसी छूट सकती है. बीते दिनों कोर्ट में एक्टर के बॉडीगार्ड को पूछा गया क‍ि क्या उन्होंने जॉनी को टॉयलेट करते देखा था. इस अजीब सवाल के बाद कोर्ट रूम में सभी हंसने लगे.

Courtroom Moment: The courtroom laughed at the response of #JohnnyDepp's bodyguard when asked about Depp allegedly urinating in his foyer at his Australia home and his penis. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/QXTIFX4s3f