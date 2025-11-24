NRI अरबपति की बेटी की शादी में जेनिफर लोपेज ने बिखेरा जलवा, धमाकेदार परफॉर्मेंस से लगाई आग, Video

उदयपुर में भारतीय-अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा की शादी 23 नवंबर को धूमधाम से हुई. वो वामसी गादिराजू की दुल्हन बनीं. 4 दिन चले वेडिंग फंक्शन में बॉलीवुड की हस्तियों ने भी शिरकत की. रविवार को सिटी पैलेस में रिसेप्शन पार्टी रखी गई. जहां ग्लोबल म्यूजिक स्टार जेनिफर लोपेज ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी. इंडिया में जेनिफर की ये पहली परफॉर्मेंस थी.

जेनिफर की सिजलिंग परफॉर्मेंस

सोशल मीडिया पर जेनिफर के डांस वीडियो वायरल हो रहे हैं. फैंस का कहना है उन्होंने अपनी एनर्जी से स्टेज पर आग लगा दी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि उदयपुर में हुई इस शाही शादी का हिस्सा बनने के लिए जेनिफर ने 17 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. जेनिफर की मौजूदगी ने नेत्रा-वामसी की शादी को मेमोरेबल बना दिया. 56 साल की जेनिफर की फिटनेस और खूबसूरती के फैंस कायल हो गए हैं. जेनिफर ने ऑन द फ्लोर,प्ले, लेट्स गेट लाउड, एंट योर मामा, सेव मी टु नाइट जैसे अपने सुपरहिट गानों पर परफॉर्म कर रिसेप्शन को यादगार बनाया.

जेनिफर का लुक वायरल

जेनिफर के साथ उनका पूरा क्रू आया था. बैकग्राउंड सिंगर्स से लेकर प्रॉप्स तक, लोपेज ने सब अरेंज किया था. उन्होंने शादी में मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर साड़ी पहनी थी. जेनिफर ने परफॉर्मेंस के दौरान अपने सिग्नेचर स्टाइल को कैरी किया था. वो बोल्ड आउटफिट में दिखीं. एक वीडियो में वो ब्लैक कटआउट ड्रेस में दिखीं. दूसरे में वो गोल्डन बॉडीसूट और हाई बूट्स में नजर आईं. कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने जेनिफर के आउटफिट को रिवीलिंग बताते हुए सवाल खड़े किए. वहीं कईयों को उनका अंदाज सिजलिंग लगा.

इवेंट में रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, करण जौहर, माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही, कृति सेनन, वरुण धवन, जैकलीन फर्नांडिस और जाह्नवी कपूर ने भी परफॉर्म किया था. डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी शादी में गेस्ट बने थे. जानकारी के मुताबिक, शाहिद कपूर और रणवीर ने 4-5 करोड़ चार्ज किए थे. वहीं कृति, जाह्नवी, जैकलीन, वरुण, करण जौहर को 1-2 करोड़ रुपये फीस दी गई थी.

दुल्हन बनीं नेत्रा मंटेना

नेत्रा की शादी साल 2025 की हाई प्रोफाइल शादियों में से एक रही. कई वीवीआईपी मेहमानों ने इस शादी में शिरकत कर चार चांद लगाए. शादी के दिन नेत्रा ने लाल लहंगा पहना जिसपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है. वो रॉयल ब्राइड लगीं. वहीं दूल्हे राजा वामशी ने क्रीम शेरवानी पहनी. सोशल मीडिया पर उनके शादी की रस्में निभाते हुए कई वीडियो वायरल हैं.

