Avatar Fire and Ash Trailer: पेंडोरा की खूबसूरत दुनिया में आएगा भूचाल, शानदार है 'अवतार 3' का नया ट्रेलर

रहॉलीवुड की 'अवतार' फिल्म सीरीज सिनेमा जगत की सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है. डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने जिस तरह से 'पेंडोरा' नाम की दुनिया को जन्म दिया है, वो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इसके पिछले दो पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब हुई थी. अब इसका तीसरा पार्ट भी जल्द आ रहा है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' का नया ट्रेलर

कुछ महीनों पहले जेम्स कैमरून की अवतार के तीसरे पार्ट 'अवतार: फायर एंड ऐश' का धमाकेदार ट्रेलर सामने आया था, जिसमें पेंडोरा, जेक सुली और उसके परिवार पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है. 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के बाद, जेक सुली का परिवार अपनी जिंदगी एक नई जगह पर खुशी-खुशी बिता रहा था. लेकिन 'ऐश पीपल' नाम के एक ग्रुप ने उनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश की.

पिछले ट्रेलर में कई चीजें छिपाई गई थीं. लेकिन अब इसका नया ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें 'ऐश पीपल' ग्रुप का असली मकसद दिखाया गया है. 'ऐश पीपल' ग्रुप की लीडर वरंग के साथ कर्नल माइल्स क्वारिच जुड़ जाता है. वो उसकी पेंडोरा वासियों को खत्म करने में मदद करता है. जेक सुली से अपनी पुरानी दुश्मनी के कारण, कर्नल वरंग से मिल जाता है जिसके पास आग पर काबू पाने की असीम शक्तियां होती हैं.

कैसा है 'अवतार: फायर एंड ऐश' का ट्रेलर?

'अवतार: फायर एंड ऐश' के ट्रेलर में जेक सुली का परिवार टूटते दिखाई देता है. सब अपने ऊपर आई मुसीबत से जूझने के लिए लड़ाई करते हैं. ऐसे में क्या जेक सुली और उनका परिवार अपने ऊपर आई इस मुश्किल से जीत पाएगा? यही इस तीसरे पार्ट का मुद्दा होगा. जेम्स कैमरून अपने पिछले दो पार्ट्स की तरह इस पार्ट से भी ऑडियंस को हैरान करने वाले हैं.

अवतार के तीसरे पार्ट का ट्रेलर ऑडियंस के अंदर फिल्म के लिए एक उम्मीद जगा रहा है. ये विश्वास दिलाता है कि पिछले दोनों पार्ट्स (अवतार और अवतार: द वे ऑफ वॉटर) की तरह, ये पार्ट भी बड़ी स्क्रीन पर उन्हें एक शानदार एक्सपीरियंस दिलाएगा. जेम्स कैमरून उन्हें 'पेंडोरा' की खूबसूरत दुनिया में एक बार फिर खोने पर मजबूर करने वाले हैं.

