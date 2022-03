'परिवार के सामने नंगा होने जैसा' क्यों न्यूड सीन पर एक्टर ने कही ये बात

पॉपुलर टीवी सीरीज Euphoria के एक्टर Jacob Elordi इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. Euphoria के सेकंड सीजन में Jacob को बोल्ड अवतार में देखा गया है. शो में Jacob Elordi, Nate Jacobs नाम के लड़के का किरदार निभा रहे हैं. ऐसे में उन्होंने शो के दूसरे सीजन में न्यूड सीन्स भी दिए हैं. अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में Jacob Elordi ने बताया कि उनके पास ये सीन्स करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी.

शो में न्यूड होने पर की Jacob ने बात

HBO की हिट सीरीज Euphoria में Jacob Elordi के काम को काफी सराहना मिल रही है. Jacob Elordi, पॉपुलर टीवी होस्ट Ellen DeGeneres के टॉक शो The Ellen DeGeneres Show में पहुंचे. इस शो पर Jacob ने अपनी हिट टीवी सीरीज और किरदार के बारे में बात की.

Jacob Elordi told me about what it’s like shooting so many nude scenes in #Euphoria. pic.twitter.com/9AQe30DUZs