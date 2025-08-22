कोरियन ड्रामा (K-Drama) की भारत और दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. हाल ही में कोरियन वेब सीरीज 'टू द मून' का टीजर रिलीज किया गया, जिसका फैंस काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे. हालांकि टीजर आते ही बवाल मच गया और ब्रॉडकास्टर ने माफी मांगते हुए, टीजर को हटा दिया.

दरअसल टू द मून (To The Moon) के टीजर में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. इस कारण इंडियन यूजर्स न सिर्फ नाराज हुआ बल्कि मेकर्स पर रेसिस्ट यानी नस्लभेदी टिप्पणी करने के आरोप तक लगा दिए.

जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल 22 अगस्त को कोरियन ड्रामा 'टू द मून' का टीजर रिलीज किया गया. इसके एक सीन में कुछ लड़कियों को अरबी जैसे कपड़े पहने दिखा गया, साथ ही एक लड़का भी ऐसा ही कुछ पहना हुआ था. वहीं दूसरे सीन में कुछ महिला कलाकार बिंदी लगाए हुए और सिर पर हेडपीस पहना दिखाया गया, जो अरब देशों में पहना जाता है. इसी को देख इंडियन यूजर्स नाराज हो गए और मेकर्स की जमकर आलोचना कर दी. हालांकि हद तो तब हुई जब बिंदी लगाई हुई एक्ट्रेस इंडियन स्टाइल में डांस करने लग जाती है. जिसे देख भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा. गौरतलब है कि भारतीय संस्कृति में बिंदी की काफी अहमियत है.

i really don’t know what to say other than “wtf” as someone who is from the middle east. you seem to be inspired by aladdin, who is middle eastern/arab, so tell me why there are bindi’s, dances that mock indians and hula dancing in this video? it’s 2025 https://t.co/f1CWHmf9KG pic.twitter.com/DfAhbnTalH — ★ (@solsticebin) August 20, 2025

अब जिस तरह से इसे कोरियन ड्रामा सीरीज 'टू द मून' में दिखाया गया. ये यूजर्स को रास नहीं आई. हालांकि मेकर्स ने जल्द ही अपनी गलती मान माफी मांग ली. इस सीरीज में ली सुन बिन, रा मिन रान, जो ए राम और किम यंग दे जैसे स्टार्स हैं.

🎥~ أول إعلان تشويقي من دراما MBC الكوميدية المكتبية القادمة #ToTheMoon يكشف عن التفاعل الديناميكي بين #LeeSunbin و #RaMiran و #JoAram (مع ظهور خاص لـ #KimYoungdae 🤭). الحلقة الأولى ستُعرض في 19 سبتمبر. pic.twitter.com/MAlMGEdNpn — أخبار الدراما الكورية (@Kdramastars1) August 21, 2025

ब्रॉडकास्टर ने क्या सफाई दी?

वहीं जब लोगों ने इस टीजर पर नस्लभेदी होने का आरोप लगाया और इसकी निंदा की तब ब्रॉडकास्टर MBC ने सफाई दी. उन्होंने कहा, 'इस वीडियो का मकसद 1980 और 1990 के दशक के एक फेमस एड की पैरोडी करना था. ये ड्रामा एक स्वीट्स बनाने वाली कंपनी पर ही बेस्ड है.' हालांकि MBC ने ये मान लिया कि टीजर बनाते समय वे यह नहीं सोच सके कि अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के लोग इसे कैसे देखेंगे और क्या सोचेंगे. उन्हें अपनी गलती पर अफसोस है. फ्यूचर में इन बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे फिर कभी ऐसी गलती ना हो.

