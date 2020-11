गर्लफ्रेंड के घर के सामने एक्टर को मारी गोली, हमलावर की तलाश में पुलिस

फिल्म ‘दी किड्स् आर ऑल राइट’ (The Kids Are All Right) के एक्टर एड्डी हेसल (Eddie Hassell) 30 साल के थे. जिनकी गोली लगने के बाद मौत हो गई.‘डेडलाइन’ की खबर के अनुसार रविवार को सुबह करीब 1.00 बजे टेक्सास के ग्रेंड प्रेरी में उनकी प्रेमिका के अपार्टमेंट के बाहर गोली लगने के बाद हत्या हो गई. हादसे के समय उनकी प्रेमिका घर पर थी. लेकिन वह हमलावर को पहचान नहीं पाई. पुलिस मामले की जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर रही है.

टेक्सास के निवासी हसल ने 2000 से 2010 के दशक में कई छोटी और प्यारी भूमिकाएं निभाई है, जो कि "द किड्स आर ऑल राइट" में कलै की भूमिका के लिए उन्होंने सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल की. फिल्म को 2011 में सर्वश्रेष्ठ चित्र अकादमी पुरस्कार (best picture Academy Award) के लिए नामांकित किया गया था. उनकी अन्य मूवी क्रेडिट्स में "2012," "द फैमिली ट्री," 2013 स्टीव जॉब्स बायोपिक "जॉब्स," "फैमिली वीकेंड", "हाउस ऑफ डस्ट", "वारियर रोड" और "बॉम्ब सिटी" शामिल हैं.

आखिरी बार एक्टर एड्डी हेसल 2017 में आई फिल्म ‘ओह लक्की’(Oh Lucy) में नजर आए थे. जिसमे उन्होंने बेहद ही शानदार रोल अदा किया था और दुनिया भर में अपने फैंस का दिल जीता था. प्रेमिका के अपार्टमेंट के बाहर हत्या होने के बाद पुलिस जांच कर रही है. लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई.