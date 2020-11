शाहरुख खान को अपने माता-पिता से है एक शिकायत, ली बड़ी सीख

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं. आज का दिन सुपरस्टार के लिए तो खास है ही साथ में उनके फैन्स के लिए भी खास है. ऐसे में शाहरुख को सेलेबस से लेकर फैन्स और परिवार के सदस्य बधाईयां दे रहे हैं. शाहरुख खान देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के फेवरेट हैं. सुपरस्टार के जन्मदिन पर हम आपको बता रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे लेकर शाहरुख आज भी अपने माता पिता से शिकायत रखते हैं.

शाहरुख खान दिल्ली के रहने वाले हैं. उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर थे और मां लतीफ फातिमा खान हाउसवाइफ थीं. शाहरुख ने महज 15 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. उसके कुछ सालों बाद उनकी मां भी चल बसी थीं. ऐसे में शाहरुख को अपने माता-पिता से शिकायत रही है कि उन्होंने एक्टर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया. अमेरिकन होस्ट डेविड लेटरमैन के शो My Next Guest Needs No Introduction में शाहरुख खान ने इस बारे में बात की थी.

माता-पिता ने नहीं दिया समय

डेविड लेटरमैन ने शाहरुख खान से पूछा था कि उनका बचपन कैसा रहा. तब शाहरुख ने बताया कि उनके पिता एक फ्रीडम फाइटर थे. उन्होंने आजादी की लड़ाई में भारत की ओर से जंग लड़ी थी. इसके बाद वह एक वकील बन गए थे. जब शाहरुख 15 साल के थे तब एक दिन उनके पिता घर आए और बताया कि उन्हें कैंसर है. उस समय पर बीमारी कितनी बड़ी है इस बात का पता लगाना मुश्किल होता था. ऐसे में शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद तीन महीने बाद रुखसत हो गए. पिता का यूं अचानक चले जाना शाहरुख और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था. कुछ सालों बाद इस सदमे से उन्होंने उभारना शुरू ही किया था कि उनकी मां भी कैंसर की बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गईं.

देखें: आजतक LIVE TV

शाहरुख ने डेविड लेटरमैन से कहा था कि क्योंकि उनके माता-पिता ने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, इसलिए वह कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं. शाहरुख ने कहा कि वह अपने बच्चों की जिन्दगी से जुड़े रहने चाहते हैं और ज्यादा समय तक जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं. जब बच्चे छोटे थे वह उनके साथ खेलते थे, पढ़ते थे. अब जब शाहरुख के बच्चे कॉलेज में चले गए हैं तो सुपरस्टार उनके लिए खाना बनाना सीख रहे हैं. इसलिए अलावा वह अपने बच्चों की गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स भी सुलझाते हैं.