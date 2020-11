शाहरुख के जन्मदिन पर जूही ने लगाए 500 पौधे, सेलेब्स ने किया बर्थडे विश

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ किंग खान ही छाए हुए हैं. वे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. शाहरुख खान को दुनियाभर के फैंस ही नहीं सेलेब्स भी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. जानते हैं किस-किसने किंग खान को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है.

सेलेब्स ने दी किंग खान को जन्मदिन की बधाई

एक्ट्रेस और शाहरुख खान की करीबी दोस्त जूही चावला ने एक्टर के जन्मदिन को खास बनाने की पूरी कोशिश की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मैंने शाहरुख खान के जन्मदिन पर #CauveryCalling के लिए 500 पेड़ लगाए हैं. को-एक्टर , को-प्रोड्यूसर से लेकर को-ऑनर तक. ये काफी लंबी, कलरफुल और इवेंटफुल जर्नी रही. हैप्पी बर्थडे शाहरुख.

I plant 500 trees for #ShahRukh on his birthday for #CauveryCalling

From co-star, co-producer to co-owner ....dotted with much laughter and some tears, it's been a long, colourful & eventful journey 🙏😇🌟🌸😅🤪 Happy Birthday @iamsrk@ishafoundation — Juhi Chawla (@iam_juhi) November 2, 2020

Whenever we meet, there's masti, magic & loads of love ♥️ Here's wishing you a very happy birthday @iamsrk. Stay safe & hope to see you soon. pic.twitter.com/mpWMnJq1Ol — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) November 2, 2020

शाहरुख के साथ फिल्म कर बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अनुष्का शर्मा ने इंस्टा स्टोरी पर किंग खान की फोटो शेयर कर लिखा- आपकी समझदारी, आकर्षण, बुद्धिमत्ता, खुले दिल के लिए! अपना लेजेंडरी बर्थडे मनाए शाहरुख. अहाना कुमरा ने शाहरुख खान संग अपनी फोटोज को शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. इसके अलावा टीवी एक्टर नकुल मेहता, रितेश देशमुख, ईशा कोपिकर,फराह खान, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी,करीना कपूर खान समेत तमाम सेलेब्स ने किंग खान को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है.

शाहरुख के साथ शिल्पा शेट्टी

शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा

That day of the year when twitter becomes instagram!#HappyBirthdaySRK — Nakuul Mehta (@NakuulMehta) November 2, 2020

Wishing the Don of Bollywood @iamsrk a very very happy birthday! 😇✨#HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/yaCbd9PZQ4 — Isha Koppikar (@ishakonnects) November 2, 2020

How cool is this! Even Alexa knows what day it is... 😃

Happy Birthday @iamsrk sir 😃 pic.twitter.com/wdFOu7aGfy — Punit Malhotra (@punitdmalhotra) November 2, 2020