Doctor Strange 2 Box office: 3 दिन में जोरदार कमाई, बनी सबसे ज्यादा कमाई वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (Marvel Cinematic Universe) की नई फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. हॉलीवुड एक्टर बेनेडिक्ट कंबरबैच (Benedict Cumberbatch) और एलिजाबेथ ओल्सन (Elizabeth Olsen) स्टारर इस सुपरहीरो फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड में जबरदस्त ओपनिंग मिली है.

फिल्म ने की धुआंदार कमाई

डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange in the Multiverse of Madness Opening Weekend Collection India) भारत के 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. इस फिल्म ने भारत में अपने पहले वीकेंड पर लगभग 95 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. यह कलेक्शन फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज के कलेक्शन से 6 गुना ज्यादा है. फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज ने भारत में 13.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

अपनी इस बढ़िया कमाई के साथ ये फिल्म भारत में ओपनिंग वीकेंड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी हॉलीवुड फिल्म बन गई है. बेनेडिक्ट कंबरबैच की इस फिल्म से पहले एवेंजर्स: एंडगेम (Avengers: Endgame) ने 191 करोड़ रुपये, एवेंजर्स: इंफिनिटी वॉर (Avengers: Infinity War) ने 123 करोड़ रुपये और स्पाइडर-मैन: नो वे होम (Spider-Man: No Way Home) ने 95.50 करोड़ रुपये 3 दिन में और 130 करोड़ रुपये 4 दिन में कमाए थे.

. @MarvelStudios ’ Big Ticket Entertainer #DoctorStrange IN THE MULTIVERSE OF MADNESS Garners A Spectacular Box Office Weekend of ₹ 94.64 GBOC!



Some of the key achievements in India



- Biggest Hollywood opening of 2022

- 4th Highest Hollywood Day 1 opening of all time pic.twitter.com/L51OyM6uQD — Ramesh Bala (@rameshlaus) May 9, 2022

- 4th Highest opening weekend of Hollywood of all time



DayWise Figures

Day 1 - 33.75 GBOC

Day 2 - 30.65 GBOC

Day 3 - 30.24 GBOC



Marvel Studios' #DoctorStrange IN THE MULTIVERSE OF MADNESS is currently in theatres in English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. — Ramesh Bala (@rameshlaus) May 9, 2022

Arjun Kapoor Transformation: फैट से फिट हुए अर्जुन कपूर, बताया 15 महीने में कैसे घटाया वजन

शुक्रवार, 6 मई को इस फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. पहले दिन फिल्म ने 33.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यूं तो भारत में संडे के दिन फिल्मों को बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलता है. लेकिन हॉलीवुड फिल्मों के लिए रविवार को कलेक्शन कम होना आम बात है. फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने रविवार के दिन अच्छी कमाई की. बताया जा रहा है कि सोमवार के लिए इसकी प्री-सेल भी 5 करोड़ रुपये के आसपास हुई थी.

Urfi javed को क्या हो गया? एयरपोर्ट पर नंगे पैर दिखीं, यूजर्स ने उड़ाया मजाक, बोले- इतनी गरीबी...

ग्लोबल कलेक्शन भी बढ़िया

उम्मीद की जा रहा है कि ये फिल्म आगे भी बढ़िया कमाई करने वाली हैं. भारत के बाहर की बात करें तो भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने अच्छी कमाई की है. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में लगभग 190 मिलियन डॉलर और इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 260 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन 450 करोड़ पहुंच गया है. डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए भारत पांचवा सबसे बड़ा मार्किट है. इसके अलावा कोरिया, यूके, मेक्सिको और ब्राजील इसके बड़े इंटरनेशनल मार्किट हैं.