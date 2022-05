Doctor Strange in the Multiverse of Madness Box Office: डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, दुनियाभर में कमाए 3800 करोड़

डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. मार्वल की इस फिल्म ने भारत से लेकर दुनियाभर में हलचल मचाई हुई है. देश-विदेश के मार्वल फैंस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर जा रहे हैं. ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness Box Office Worldwide) ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

दुनियाभर में चला डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू

हॉलीवुड एक्टर बेनेडिक्ट कंबरबैच (Benedict Cumberbatch) की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म ने दुनियाभर में 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3878 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ यह साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है.

भारत में इसकी कमाई (Doctor Strange in the Multiverse of Madness Box Office in India) की बात करें तो पहले वीकेंड में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी. यह 100 का आंकड़ा पार करने वाली है. दुनियाभर में फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने 450 मिलियन डॉलर्स की ओपनिंग की थी. भारत में इसने लगभग 80 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं अपने डोमेस्टिक मार्किट में इसकी कमाई 180 मिलियन डॉलर की हुई थी. यह अमेरिका की 11वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

इन सेलेब्स ने किया है काम

डायरेक्टर सैम रैमी (Sam Raimi) की इस फिल्म में मार्वल के सुपरहीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को दिखाया गया है. वेब सीरीज वांडा विजन और फिल्म स्पाइडर-मैन: नो वे होम में मल्टीवर्स के तार खुलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में बड़ी दिक्कतों का सामना करते नजर आया है. फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच के साथ एलिजाबेथ ओल्सन, बेनेडिक्ट वोंग, रेचल मैकएडम्स, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez और Michael Stuhlbarg ने काम किया है. फिल्म में एक्स मैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के रूप में एक्टर पैट्रिक स्टुअर्ट भी नजर आए हैं.

वैसे इस फिल्म को कई मिक्स रिव्यू मिले हैं. बेनेडिक्ट कंबरबैच के काम की तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के कम स्क्रीनटाइम को फैंस पसंद नहीं कर रहे. वांडा को फिल्म में ज्यादा दिखाया गया है और इसी बात से फैंस को शिकायत है. साथ ही वांडा की मकसद पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.