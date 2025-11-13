scorecardresearch
 

पिता बनने के चंद हफ्तों बाद एक्टर ने किया चीट? आरोपों के बाद फ्रेंड संग वायरल हुईं फोटोज

क्रिस पर लगे ये बड़े आरोप गुमनाम ब्लाइंड आइटम्स और पुरानी फोटोज से शुरू हुए हैं. क्रिस और एल्बा के रिश्ते में दरार और एक्टर के चीटिंग या बेवफाई जैसी चीज की पुष्टि अभी किसी रिपोर्ट्स में नहीं हुई है. अक्टूबर के महीने में कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था.

क्रिस इवांस ने पत्नी एल्बा बैप्टिस्टा पर किया चीट? (Photo: Instagram/@teamcevans)
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 'कैप्टन अमेरिका' का किरदार निभाकर दुनियाभर में फेम पाने वाले हॉलीवुड एक्टर क्रिस इवांस सुर्खियों में बने हुए हैं. खबर है कि क्रिस ने अपनी पत्नी एल्बा बैप्टिस्टा पर चीट किया है. माना जा रहा है कि क्रिस अपनी दोस्त तारा टेस्टा संग एल्बा पर चीट कर रहे हैं. ये दावे नवंबर की शुरुआत में टिकटॉक और एक्स पर फैलने लगे थे. जल्द ही अमेरिका में ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया.

क्रिस इवांस कर रहे पत्नी पर चीट?

क्रिस पर लगे ये बड़े आरोप गुमनाम ब्लाइंड आइटम्स और पुरानी फोटोज से शुरू हुए हैं. क्रिस और एल्बा के रिश्ते में दरार और एक्टर के चीटिंग या बेवफाई जैसी चीज की पुष्टि अभी किसी रिपोर्ट्स में नहीं हुई है. फिर भी बहस बढ़ती जा रही है, क्योंकि फैंस क्रिस इवांस का तारा टेस्टा की तस्वीरें फिर से वायरल होते देख रहे हैं. अटकलें तब शुरू हुईं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई ब्लाइंड आइटम्स ने एक अनाम 'बॉस्टन के ए-लिस्ट एक्टर' का वर्णन किया, जो कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ बच्चे के स्वागत के ठीक बाद एक ब्रूनेट महिला के साथ समय बिताते देखे गए.

ऑनलाइन यूजर्स ने तुरंत इन सुरागों को क्रिस इवांस से जोड़ लिया. क्रिस, बॉस्टन से आते हैं और हाल ही में पिता बने हैं. साथ ही जिस तरह की महिला का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, उससे उनकी दोस्त तारा टेस्टा से मेल खाती है. ब्लाइंड आइटम्स ने नाम, तारीखों या पुष्ट दृश्यों के बिना अस्पष्ट विवरण दिए. फिर भी, यूजर्स ने दावों को कॉन्फिडेंट धारणाओं के साथ दोबारा पोस्ट करके इस नैरेटिव को ट्रैक्शन दिया.

टिकटॉक पर वायरल हुई अफवाह

अटकलें, पुरानी फोटोज और टाइमलाइन्स को मिलाने वाले पोस्ट्स ने तेजी से यूजर्स का ध्यान अपनी आकर्षित कर रही हैं. इसके चलते क्रिस और तारा का कथित चीटिंग स्कैंडल अमेरिका में राष्ट्रीय ट्रेंडिंग लिस्ट्स में पहुंच गया है. फोकस जल्द ही तारा टेस्टा पर शिफ्ट हो गया, जो क्रिस इवांस की लंबे समय से दोस्त हैं. एक्टर के शुरुआती जीवन की चर्चाओं में अक्सर उनकी बात होती हैं. टेस्टा को 2015 में इवांस के साथ ऑस्कर्स रेड कारपेट पर देखा गया था. कैमरे पर क्रिस ने साफ किया था कि तारा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हैं और वे सिर्फ मैसाचुसेट्स के क्लोज फ्रेंड्स हैं. वह पल दोबारा सामने आ गया है, क्योंकि यूजर्स स्क्रीनशॉट्स और क्लिप्स सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि गहरे कनेक्शन का खुलासा हो सके.

ब्लाइन्ड आइटम में किए गए बड़े दावे

अफवाहों को हवा देने वाली कई फोटोज रेड कारपेट, फैन अकाउंट्स और सालों पुरानी पब्लिक आउटिंग्स से ली गई हैं. हालांकि इनमें से कोई भी हाल की नहीं है. न ही ब्लाइंड आइटम्स में जिस कथित मुलाकात की बात हुई है, उससे जुड़ी कोई फोटो अभी तक बाहर आई है. टिकटॉक पर 2 और 5 नवंबर को ब्लाइन्ड आइटम पोस्ट किए गए थे. पहले में बताया गया था कि एक बेनाम एक्टर को बॉस्टन के ब्लैक बे नामक बार में देख गया है. इस एक्टर की 'नो कैमरा, नो क्वेशन' पॉलिसी है. दूसरे में दावा किया गया था कि इस एक्टर से एक ही महिला बार-बार मिल रही है. अपनी मीटिंग को प्राइवेट रखने के लिए महिला अपना शेड्यूल अडजस्ट भी कर रही है. मगर अभी तक क्रिस इवांस के अफेयर में शामिल होने का कोई वेरीफाइड सबूत सामने नहीं आया है. तारा टेस्टा ने भी अटकलों का जवाब नहीं दिया है.

क्रिस ने गुपचुप रचाई थी शादी

तारा टेस्टा और क्रिस इवांस लंबे समय से दोस्त हैं. एल्बा बैप्टिस्टा के साथ एक्टर के रिलेशनशिप से पहले की पब्लिक अपीयरेंसेज तक दोनों का रिश्ता सीमित रहा है. क्रिस इवांस और एल्बा बैप्टिस्टा ने 2023 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. इसमें दोनों के परिवार और क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए थे. उसके बाद से उन्होंने काफी लो-प्रोफाइल रिलेशनशिप बनाए रखी है. अपनी जिंदगी के बारे में सीमित डिटेल्स ही कपल शेयर करता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कपल ने 24 अक्टूबर 2025 के अंत में मैसाचुसेट्स में अपनी बेटी अल्मा ग्रेस बैप्टिस्टा इवांस का स्वागत किया था. उन्होंने इसका ऑफिशियल ऐलान अभी तक नहीं किया है.

