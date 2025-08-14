scorecardresearch
 

Feedback

War 2 First Review: पहले हाफ में ऋतिक-जूनियर NTR का शानदार एक्शन, क्लाइमैक्स में है बड़ा सस्पेंस

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मचअवेटेड फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वॉर 2 से ऋतिक रोशन फिर वॉर के अपने पुराने किरदार मेजर कबीर के तौर पर वापसी कर रहे हैं. वहीं इस यूनिवर्स में जूनियर एनटीआर की पहली बार एंट्री हुई है.

Advertisement
X
फिल्म वॉर 2 का रिव्यू (Photo: X/@YRF)
फिल्म वॉर 2 का रिव्यू (Photo: X/@YRF)

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मचअवेटेड फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वॉर 2 से ऋतिक रोशन फिर वॉर के अपने पुराने किरदार मेजर कबीर के तौर पर वापसी कर रहे हैं तो वहीं जूनियर एनटीआर की स्पाई यूनिवर्स में पहली बार एंट्री हुई है. इसके अलावा एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी इस फिल्म में लीड रोल में हैं. पहले हाफ का रिव्यू सामने आ गया है.  

क्या है फिल्म वॉर 2 की कहानी?
'वॉर 2' की शुरुआत कबीर (ऋतिक रोशन) की दमदार एंट्री से होती है. अगर आपको याद हो तो पहली फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एक मिस्टीरियस शख्स को जापान में देखा गया था. नई फिल्म की शुरुआत जापान से ही होती है. जहां एक बड़ा जापानी शख्स अपना 75वां जन्मदिन मना रहा है. शख्स को मारने कबीर पहुंचता है.  कबीर का ये एंट्री सीन किसी एनिमे लवर के सपनों से निकला हुआ लगता है. कटाना (जापानी तलवार) के साथ एक के बाद एक गुंडे को धोते कबीर का स्वैग देखने लायक है. यही स्वैग फिल्म का मूड सेट कर देता है.

वहीं इसके बाद एंट्री होती है, उस चीज की जिसकी तलाश में कबीर पिछले दो सालों से है. वो है कलि. कलि एक बड़ा कार्टेल है. जिसका हिस्सा बनने के बाद कबीर और भी खतरनाक हो गया है. उसे रोकने के लिए मेजर विक्रम (जूनियर एनटीआर) को टीम में शामिल किया गया है. विक्रम के साथ है काव्या लूथरा (कियारा आडवाणी). 

सम्बंधित ख़बरें

War 2 Movie Reaction
थिएटर के बाहर आतिशबाजी, झूम रहे ऋतिक-NTR के फैंस, वॉर 2 को मिल रहा तगड़ा रिस्पॉन्स 
war 2 vs coolie impact saiyaara successful run
थम जाएगी सैयारा-महावतार नरसिम्हा की रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर भिड़ी वॉर 2-कुली, जीतेगी दिल! 
War 2 reaction
ऋतिक-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' को मिलेगी ग्रैंड ओपनिंग! तोड़ पाएगी अपनी स्पाई यूनिवर्स 'वॉर' का रिकॉर्ड? 
War 2 vs Coolie advance booking update
डांस करते फैन्स, हॉल में बजतीं सीटियां... रजनीकांत की 'कुली' देखने उमड़ी भीड़, क्या पीछे रह जाएगी 'वॉर 2'? 
'वॉर 2' सिर्फ फिल्म नहीं, इन 5 देशों का धमाकेदार ट्रैवल पैकेज भी है! 
Advertisement

मूवी का फर्स्ट हाफ दमदार है. ऋतिक के साथ-साथ जूनियर एनटीआर का एंट्री सीन भी दमदार है. दोनों एक दूसरे को फिल्म के साथ-साथ स्क्रीन प्रेजेंस में भी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं. पहले हाफ के एक्शन और कार चेज सीन आपका दिल जीत लेंगे. देखते हैं अब इंटरवल के बाद पिक्चर का मोड़ लेती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement