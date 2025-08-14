War 2 First Review: पहले हाफ में ऋतिक-जूनियर NTR का शानदार एक्शन, क्लाइमैक्स में है बड़ा सस्पेंस

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मचअवेटेड फिल्म 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वॉर 2 से ऋतिक रोशन फिर वॉर के अपने पुराने किरदार मेजर कबीर के तौर पर वापसी कर रहे हैं तो वहीं जूनियर एनटीआर की स्पाई यूनिवर्स में पहली बार एंट्री हुई है. इसके अलावा एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी इस फिल्म में लीड रोल में हैं. पहले हाफ का रिव्यू सामने आ गया है.

क्या है फिल्म वॉर 2 की कहानी?

'वॉर 2' की शुरुआत कबीर (ऋतिक रोशन) की दमदार एंट्री से होती है. अगर आपको याद हो तो पहली फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में एक मिस्टीरियस शख्स को जापान में देखा गया था. नई फिल्म की शुरुआत जापान से ही होती है. जहां एक बड़ा जापानी शख्स अपना 75वां जन्मदिन मना रहा है. शख्स को मारने कबीर पहुंचता है. कबीर का ये एंट्री सीन किसी एनिमे लवर के सपनों से निकला हुआ लगता है. कटाना (जापानी तलवार) के साथ एक के बाद एक गुंडे को धोते कबीर का स्वैग देखने लायक है. यही स्वैग फिल्म का मूड सेट कर देता है.

वहीं इसके बाद एंट्री होती है, उस चीज की जिसकी तलाश में कबीर पिछले दो सालों से है. वो है कलि. कलि एक बड़ा कार्टेल है. जिसका हिस्सा बनने के बाद कबीर और भी खतरनाक हो गया है. उसे रोकने के लिए मेजर विक्रम (जूनियर एनटीआर) को टीम में शामिल किया गया है. विक्रम के साथ है काव्या लूथरा (कियारा आडवाणी).

मूवी का फर्स्ट हाफ दमदार है. ऋतिक के साथ-साथ जूनियर एनटीआर का एंट्री सीन भी दमदार है. दोनों एक दूसरे को फिल्म के साथ-साथ स्क्रीन प्रेजेंस में भी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं. पहले हाफ के एक्शन और कार चेज सीन आपका दिल जीत लेंगे. देखते हैं अब इंटरवल के बाद पिक्चर का मोड़ लेती है.



