Ms Marvel Episode 4: फरहान अख्तर ने किया एक्शन भरा डेब्यू, पसूरी-कराची ने मार्वल को बनाया देसी

इंडियन फैंस को जिस एक एक्टर को देखने का इंतजार शायद इतने लंबे समय से था वो मिस मार्वल में एंट्री ले चुका है. नहीं, मैं फवाद खान नहीं फरहान अख्तर की बात कर रही हूं. जब से फरहान के MCU में एंट्री करने की खबर सामने आई थी, फैंस को उन्हें मिस मार्वल में देखने का इंतजार था. ये इंतजार सीरीज के चौथे एपिसोड के साथ खत्म हुआ.

फरहान अख्तर ने किया कमाल

मिस मार्वल के चौथे एपिसोड सीइंग रेड में फरहान अख्तर ने दिलचस्प एंट्री ली. उन्हें एक्शन अवतार में भी देखा गया. इस एपिसोड में कमला खान अपनी नानी के बुलाने पर अपनी मां मुनीबा (जेनोबिया श्रॉफ) के साथ पाकिस्तान के कराची पहुंची. यहां कमला ने उस ट्रेन स्टेशन को देखा, जहां उसकी नानी सना (पाकिस्तानी एक्ट्रेस समीना अहमद) अपने पिता हसन (फवाद खान) के साथ भारत-पाक बंटवारे के समय आखिरी ट्रेन से कराची पहुंची थी. इसी दौरान कमला की मुलाकात करीम उर्फ रेड डैगर (Aramis Knight) से हुई.

