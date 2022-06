R. Madhavan ने दिखाई ऐसी कौन-सी फोटो, चीख पड़े बीवी के भाई!

आर माधवन फिल्म रॉकेट्री से जुड़े वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए माधवन को बिल्कुल अलग लुक लेना पड़ा है. एक्टर ने खुद वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उन्होंने ब्रेसेस लगाकर अपने दांतों की शेप को नम्बी जैसा बनाया था. कैसे उन्होंने अपने बालों के रंग को बदला और कैसे नाम्बी की तरह चलना शुरू किया. नाम्बी के स्टाइल में खुद को ढालकर माधवन एक नजर में बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहे हैं. बस फिर क्या था, माधवन को मस्ती सूझी और उन्होंने एक तस्वीर अपनी बीवी के भाई को शेयर कर दी, जिसे देख उनके साले साहब की चीख निकल गई.

ऐसा क्या था उस फोटो में?

एक्टर आर माधवन ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी सरिता को गले लगाते हुए अपने नांबी नारायणन गेट-अप में एक फोटो भेजकर अपने साले साहब के साथ एक शरारत की. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, माधवन ने बताया कि उनके बहनोई इस तस्वीर से "डर गए" थे. माधवन ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''जब मैंने अपनी पत्नी की यह फोटो उन्हें भेजी तो मेरे साले साहब भड़क गए.''

When my brother-in-law freaked out when I sent him this photo of my wife .🤣🤣🤣🤣😂 #rocketrythefilm .❤️❤️🙏🙏🚀🚀🚀 pic.twitter.com/s2aAoADPj6