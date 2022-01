विजय माल्या से शुरू, ‘मन की बात’ पर खत्म, कैसा है Kapil Sharma का नेटफ्लिक्स डेब्यू?

पिछले एक दशक से कपिल शर्मा हर घर की टीवी स्क्रीन पर किसी ना किसी वक्त दिख ही रहे होते हैं, ऐसे में कपिल शर्मा एक स्टैंडअप कॉमेडी शो के साथ पहली बार Gen-Z के सामने खुलकर सामने आए. कपिल शर्मा का नया स्टैंडअप शो ‘I am not done yet’ रिलीज हुआ है, उसमें स्पेशल क्या है जानिए...

