Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: जब अंडरवर्ल्ड से डरकर कपिल शर्मा ने अंडरवियर में छिपाए रुपये

Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: कपिल शर्मा ने बताया कि वह 1200 रुपये लेकर पहली बार मुंबई आए थे. कपिल कहते हैं, 'ग्रेजुएशन के बाद तीन महीने का ब्रेक होता है ना. मैं उसमें 1200 रुपये लेकर मुंबई आया था पहली बार स्ट्रगल करने. मेरे साथ मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त भी थे. हमने बहुत सुना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड है. ऐसे में डर के मारे मैंने अपने पैसे अंडरवियर में छुपा लिये थे.'

