Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: अमरिंदर गिल के साथ बैकअप सिंगर हुआ करते थे कपिल, गाने के चक्कर में हुए थे किडनैप

Kapil Sharma Netflix Special I'm Not Done Yet: कपिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने सिंगर अमरिंदर गिल के लिए बैकअप सिंगर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते थे. ऐसे में एक बार जिस सिंगर के साथ वह काम कर रहे थे उसे एक शादी में परफॉर्म करना था. सिंगर ने कहा कि वह शादी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इसके बाद कपिल शर्मा को परिवार ने किडनैप कर लिया था.

कपिल शर्मा