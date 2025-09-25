scorecardresearch
 

रिलीज होगी जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म, पत्नी ने किया वादा

असम और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था. जुबिन के जाने के बाद वाइफ गरिमा उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने में जुट गई हैं.

पूरी होगी जुबिन गर्ग की ख्वाहिश (PHOTO: Instagram @zubeen.garg/screengrab)
बॉलीवुड और असम के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे. जुबिन के जाने के बाद उनकी पत्नी गरिमा गर्ग की दुनिया उजड़ गई है. अब उनकी जिंदगी का एक ही मकदस रह गया है, वो है अपने पति की यादों को संजो कर रखना. गरिमा, जुबिन की आखिरी फिल्म पर काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि वो किसी भी कीमत अपने पति की आखिरी मूवी रिलीज करके रहेंगी. 

कब रिलीज होगी जुबिन की आखिरी फिल्म?
मंगलवार को सिंगर जुबिन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. अंतिम संस्कार के दो दिन बाद उनकी वाइफ गरिमा का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है. एक एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ का एक ही मकसद है. हम फिल्म Roi Roi Binale पर काम कर रहे हैं. ये जुबिन की आखिरी फिल्म है. 

वो इसे लेकर काफी पैशिनेट थे. वो इसे 31 अक्टूबर को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे थे. अब हमें फिल्म पर काम करना शुरू करना होगा. उन्होंने जो तारीख सोची थी. उसे उसी पर रिलीज करेंगे. उनकी इस फिल्म के लिए काम करना पड़ेगा. 

बस मेरा एक ही खेद है कि उनकी डबिंग नहीं हो पाई. वॉइस डबिंग नहीं हो पाई. इस फिल्म में उन्होंने एक्ट किया है. वो फिल्म में एक अलग रोल में थे, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड थे. वो एक ब्लाइंड आर्टिस्ट के तौर पर दिखाई देंगे. तो ये फिल्म एक म्यूजिकल लव है. 

अंतिम विदाई देने आए थे हजारों लोग 
जुबिन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए निधन हो गया था. सिंगर की अचानक हुई मौत से नेता, अभिनेता, परिवार और जनता सभी हैरान थे. अंतिम संस्कार से पहले उनका दो बार पोस्टमार्टम हुआ. लेकिन अब तक उनकी मौत की असली वजह सामने नहीं आई है. 

जुबिन गर्ग की अंतिम विदाई पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी. सभी ने नम आंखों से उन्हें अलविदा किया. गरिमा, जुबिन के पार्थिव शरीर के सामने रोते-रोते जमीन पर बैठ गई थीं. उनकी हालत ने हर इंसान की आंखों में आंसू ला दिए थे. लेकिन पति की मौत के बाद वो जिस तरह उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने में जुटी हुई हैं. वो देखकर लोग खुश हैं. 
 

