जुबिन गर्ग की मौत से सदमे में पत्नी, रो-रोकर बुरा हाल, असम में दो दिन का राजकीय शोक

लेजेंडरी असमिया सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन ने संगीत जगत में सदमे की लहर दौड़ा दी है. महज 52 साल की उम्र में जुबिन ने दुनिया को अलविदा कह दिया. सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे में दुखद रूप से जुबिन गर्ग ने अपनी जान गंवा दी. इसके ठीक एक दिन बाद, 20 सितंबर को उन्हें चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करना था.

रो-रोकर पत्नी का बुरा हाल

अब जुबिन के प्रियजनों के दिल तोड़ने देने वाले फोटो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं. इसमें उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को आंसू बहाते देखा जा सकता है. उनके चेहरों पर दुख और अविश्वास साफ है. एक X पेज ने भी दिवंगत जुबिन गर्ग के पालतू डॉग के मार्मिक फोटो भी शेयर की है. फोटो में डॉग उदास है और रो रहा है. सिंगर के दुखद निधन के बाद उनका परिवार टूट गया है.

जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग (Photo: Screengrab)

कब होगा जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार?

जुबिन गर्ग के निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, सिंगर के पार्थिव शरीर को सिंगापुर से भारत लाने की कोशिश में लगे हैं. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपडेट भी दी है. हेमंत के मुताबिक, जुबिन का पार्थिव शरीर 20 सितंबर देर रात सिंगापुर से दिल्ली लाया जाएगा. इसके बाद कल यानी 21 सितंबर को सुबह 6 बजे, उनके असम के गुवाहाटी स्थित घर पर परिवार को सौंप दिया जाएगा. सारुसजाई स्टेडियम में जनता की श्रद्धांजलि के लिए भी जुबिन के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा.

Sharing an update:



I will be going to Delhi later today to receive our beloved Zubeen’s mortal remains from Singapore. From there we will immediately bring him back to Guwahati , hopefully by 6 am. pic.twitter.com/16Puubfd0T — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2025

असम में दो दिन राजकीय शोक घोषित

एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 20 से 22 सितंबर 2025 तक राजकीय शोक घोषित करने का निर्देश दिया है. इस दौरान सभी ऑफिशियल एंटरटेनमेंट, औपचारिक कार्यक्रम और पब्लिक सेलिब्रेशन स्थगित रहेंगे. 'सेवा सप्ताह' के तहत जरूरी सेवा गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि औपचारिक या लाभ-वितरण कार्यक्रम स्थगित रहेंगे.

कैंसिल हुआ फेस्टिवल

जुबीन गर्ग ने एक दुखद स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में अपनी जान गंवाई. सिंगापुर पुलिस ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया था. हालांकि डॉक्टर प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचा सके. जुबीन गर्ग सिंगापुर में चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गए थे. 20 सितंबर 2025 को उन्हें इस फेस्टिवल में परफॉर्म करना था. उनके असामयिक निधन के बाद आयोजकों ने घोषणा की कि यह फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है. इंस्टाग्राम पर शेयर एक बयान में, उन्होंने सिंगर के निधन पर शोक व्यक्त किया और सम्मान के रूप में आयोजन रद्द करने की पुष्टि की.

कौन हैं गरिमा?

गरिमा सैकिया गर्ग एक जानी मानी असमिया कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फिल्म निर्माता और रचनात्मक पेशेवर हैं. उन्हें असमिया और क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का सह-निर्माण किया है. असम में जन्मीं गरिमा सैकिया गर्ग ने कम उम्र में ही कला के प्रति प्रेम विकसित कर लिया था. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया और बाद में लेखन, संपादन और ब्लॉगिंग में रुचि ली. साथ ही सीपीडब्ल्यूडी में एक औद्योगिक इंटर्नशिप भी पूरी की. गरिमा सैकिया गर्ग ने कंचनजंघा (2019), सिकार (2024) और मिशन चाइना (2017) जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी थी.

गरिमा सैकिया गर्ग ने 2002 में जुबीन गर्ग से शादी की, और दोनों मिलकर असमिया संस्कृति के प्रतीक बन गए। जहां उन्होंने जुबीन की विरासत में हिस्सा लिया, वहीं गरिमा ने अपनी स्वतंत्र सफल करियर भी बनाया।

