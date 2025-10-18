'दंगल' फेम जायरा वसीम ने छिपाया शौहर का चेहरा, की गुपचुप शादी, फैन्स हुए अपसेट

फिल्म 'दंगल' में गीता फोगाट के बचपन का किरदार अदा करने वाली जायरा वसीम शादी कर चुकी हैं. इसके बारे में जायरा ने फैन्स को तब बताया, जब वो शादी कर चुकी थीं. 17 अक्टूबर को जायरा ने जब फोटो शेयर कर फैन्स को ये लाइफ अपडेट दिया तो हर कोई हैरान था. इसी के साथ जायरा ने अपने शौहर का चेहरा भी छिपाया. इस बात पर अब फैन्स नाराज हो रहे हैं.

जायरा से फैन्स नाराज

24 साल की जायरा ने निकाह नामा साइन करते हुए की जब तस्वीरें शेयर कीं तो फैन्स को उनकी शादी के बारे में पता लगा. एक दूसरी फोटो में जायरा शौहर के साथ खड़ी नजर आईं. लेकिन उन्होंने शौहर का चेहरा छिपाया हुआ था. X (पहले ट्विटर) पर एक फैन ने लिखा- मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये कभी किसी की शादी की पोस्ट के बारे में कहूंगा, पर ये देखकर मुझे बुरा लगा. दुख भी हुआ. एक टैलेंटेड एक्ट्रेस ने शादी के दिन अपना और शौहर का फेस रिवील करते हुए एक भी फोटो शेयर नहीं की.

एक और फैन ने लिखा कि बुरा लग रहा है कि लाइफ में एक्टिंग में इतना कुछ अचीव करने के बावजूद इन्होंने न अपना चेहरा दिखाया और न ही शौहर का. आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये इतना कर रही हैं. बता दें कि जायरा ने अपने निकाह पर फिल्म इंडस्ट्री से किसी भी सेलेब को इनवाइट नहीं किया था.

Advertisement

वर्कफ्रंट की बात करें तो जायरा ने आमिर खान की फिल्म 'दंगल' से एक्टिंग में साल 2016 में डेब्यू किया था. इसके बाद जायरा को 'सीक्रेट सुपरस्टार' फिल्म में देखा गया. बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिल्म की स्टोरीलाइन काफी अच्छी थी. 'द स्काई इज पिंक' में भी जायरा ने काम किया है.

'दंगल' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जायरा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था जो अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है. कहा जा रहा था कि जायरा फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होंगी, लेकिन उन्होंने साल 2019 में ही एक्टिंग फील्ड को अलविदा कह दिया था. वो स्पीरिचुएलिटी की राह पर निकल पड़ी थीं.

---- समाप्त ----