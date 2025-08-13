scorecardresearch
 

दो नहीं, 4 महिलाओं के पति हैं अरमान मलिक, कोर्ट ने भेजा समन, मांगा वैधता का सबूत

पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक और चार अन्य लोगों को 2 सितंबर को हिंदू विवाह अधिनियम के कथित उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में तलब किया है. कोर्ट का ये समन पटियाला के वकील दविंदर राजपूत द्वारा दायर याचिका पर आधारित है.

पत्नी कृतिका और पायल मलिक के साथ यूट्यूबर अरमान मलिक (Photo: Instagram/@armaanmalik)
जाने माने यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम अरमान मलिक मुश्किलों में फंस गए हैं. पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक और चार अन्य लोगों को 2 सितंबर को हिंदू विवाह अधिनियम के कथित उल्लंघन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में तलब किया है. इस मामले में पांच लोगों को तलब किया गया है. अरमान मलिक के अलावा, चार महिलाओं को भी तलब किया गया है.

कोर्ट का ये समन पटियाला के वकील दविंदर राजपूत द्वारा दायर याचिका पर आधारित है. राजपूत ने कोर्ट को बताया कि अरमान मलिक ने चार शादियां की हैं. इसमें से एक शादी एक नाबालिग लड़की के साथ की गई थी. उन्होंने कहा, 'इसीलिए हमने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.'

दूसरी याचिका में, राजपूत ने आरोप लगाया कि अरमान मलिक हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं गहरे रूप से आहत हुई हैं. उन्होंने कोर्ट से मलिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध किया. तर्कों और सबूतों की समीक्षा के बाद, कोर्ट ने अब अरमान मलिक और चार अन्य लोगों को 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. ये आदेश अरमान सहित उनकी दो मौजूदा पत्नियों पायल और कृतिका और एक पूर्व पत्नी शामिल के लिए हैं.

अरमान मलिक की पत्नियों की बाद करें तो उनपर एक पत्नी के साथ बाल विवाह का आरोप है. महिला की पहचान सुमित्रा के रूप में हुई है, जिससे अरमान के दो बच्चे हैं. उनकी दो मौजूदा पत्नियां, पायल और कृतिका मलिक हैं. एक महिला की पहचान लक्षद्वीप के रूप में हुई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि यूट्यूबर को अपनी शादियों की वैधता स्पष्ट करनी चाहिए.

दविंदर सिंह द्वारा दायर तीन मामले

1. जुलाई 2025 में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 3 प्रतियोगी पायल मलिक ने एक इंस्टाग्राम वीडियो से विवाद खड़ा कर दिया था. इसमें उन्होंने त्रिशूल और मुकुट जैसे पारंपरिक प्रतीकों के साथ देवी काली का रूप धारण किया था. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला भारतीय न्याय संहिता 299 के तहत उनपर मामला दायर किया गया. ये वीडियो पायल ने अब हटा दिया है. इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

2. दूसरा मामला बहुविवाह का है, जिसमें पांच लोगों को तलब किया गया है. 

3. तीसरा मामला आईटी एक्ट के तहत है, जिसमें सोशल मीडिया पर गलत सामग्री हटाने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई भी उसी जज, 2 सितंबर को ही करेंगे.

कौन हैं अरमान मलिक?

अरमान मलिक का असली नाम संदीप है और वो हिसार के रहने वाले हैं. अरमान, पहले प्राइवेट बैंक में काम करते थे. फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए और बतौर कंटेंट क्रिएटर उन्होंने फेम पाया. यूट्यूब पर अपने कंटेंट के साथ-साथ अपनी दो बीवियों और 4 बच्चों की वजह से भी अरमान मलिक फेमस हुए. इसी के चलते 'बिग बॉस ओटीटी 3' में उन्हें देखा गया था, जिसके बाद उनके फेम में बढ़ोतरी हुई. इस शो में अरमान संग उनकी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका को भी देखा गया था.

