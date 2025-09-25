फिरंगी बहू चाहते थे योगराज, युवराज को दी थी सलाह, हेजल से शादी के 9 साल बाद किया खुलासा

इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच की लव मैरिज हुई थी. दोनों की लव स्टोरी से पूरी दुनिया वाकिफ है, कैसे युवराज के मुश्किल वक्त में हेजल ने उनका साथ दिया. लेकिन इनकी शादी होने के पीछे सिर्फ प्यार ही नहीं और एक बड़ी वजह थी. इसका खुलासा युवराज के एक्टर-कोच पिता योगराज सिंह की.

योगराज सिंह अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे जब युवराज 20 साल के ही थे तो लोग उनकी शादी करवाने का प्रेशर डालते थे. लेकिन योगराज मना कर देते थे. पर उनकी युवराज से सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती थी कि वो किसी फिरंगी से शादी करें.

योगराज ने दी थी सलाह

योगराज ने कृषांक अत्रे से बातचीत में इसका खुलासा किया. योगराज बोले- लोग चाहते थे कि मैं युवराज की शादी उसके 20-22 साल की उम्र में कर दूं. मैंने कहा, 'क्या वो बूढ़ा हो गया है?' जब वो 38 का हुआ, तब मैंने उससे कहा, 'अब तुम सोच सकते हो. मैं तुम्हारे लिए जीवनसाथी नहीं चुन सकता. ये तुम्हारी जिंदगी है, अपना जीवनसाथी खुद चुनो.'

'लेकिन मैंने उससे ये जरूर कहा कि इस बार कुछ अलग करो. हो सकता है कई लोग इससे सहमत न हों, लेकिन हम लोग परिवार में आयरिश या इंग्लिश लड़की चाहते थे. फिर हेजल कीच हमारे जीवन में आई. उनके इतने प्यारे बच्चे हैं, और वो मुझे हमेशा दोस्त की तरह मानती हैं. मैं हेजल को बहू नहीं, अपनी बेटी मानता हूं.'

हेजल-युवराज की शादी को हुए 9 साल

मालूम हो कि हेजल और युवराज की शादी 2016 में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं- बेटा ओरियन और बेटी ऑरा. युवराज सिंह, योगराज की पहली पत्नी शबनम कौर के बेटे हैं. बाद में योगराज ने सतबीर कौर से शादी की, जिनसे उनके दो और बच्चे हैं.

एक समय योगराज, कपिल देव से आगे इंडिया की अंडर-22 टीम के लिए चुने गए थे और इंडिया के लिए एक टेस्ट और छह वनडे खेले, लेकिन चोट से उनका क्रिकेट करियर जल्दी खत्म हो गया. बाद में वो एक्टर बन गए और 'सिंह इज ब्लिंग' और 'भाग मिल्खा भाग' जैसी फिल्मों में काम किया.

