Mafia: विंटेज गाड़ियां, खतरनाक गन्स, लैविश विला... यो यो हनी सिंह के गाने 'माफिया' ने उड़ाया गर्दा

पंजाबी म्यूजिक के दीवाने तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे. खासकर यो यो हनी सिंह के गानों के. क्योंकि यही तो हैं जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जान फूंकी है. हनी सिंह अपना नया गाना लेकर आए हैं. ये 51 Glorious Days सीरीज के अंतर्गत रिलीज हुआ है. यूट्यूब पर इसे टी-सीरीज के साथ टायअप करके लॉन्च किया गया है. कुछ ही घंटों में इस गाने पर लाखों में व्यूज आ चुके हैं. जो लगातार बढ़ भी रहे हैं.

हनी सिंह का गाना 'माफिया' हुआ रिलीज

पिछले काफी समय से हनी सिंह वर्ल्ड टूर कर रहे हैं. जगह-जगह टायअप्स करके लाइव परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. हनी सिंह ने जो सीरीज शुरू की है, इसमें उन्होंने 'माफिया' सॉन्ग रिलीज किया है. ये हनी सिंह की पांचवी एल्बम के साथ रिलीज हुआ है.

इस गाने में पानी में तेज बोट चलती, लैविश विला, विंटेज गाड़ियां नजर आ रही हैं. साथ ही खतरनाक गन्स भी चलाते वो दिख रहे हैं. लीड एक्ट्रेस के रूप में हनी सिंह ने नरगिस फाखरी को लिया है.

यहां सुन सकते हैं हनी सिंह का गाना 'माफिया':

खुश हैं हनी सिंह

हनी सिंह की आखिरी एल्बम 'ग्लोरी' थी. जो बीते साल अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी. नेटफ्लिक्स पर हनी सिंह की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें उन्होंने 51 Glorious Days से एल्बम रिलीज करने का वादा किया था. साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में हनी ने अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स डिसकस किए थे. लोगों को बताया था कि वो कितनी तकलीफ से गुजर चुके हैं.

कुछ समय पहले हनी सिंह ने नरगिस फाखरी के साथ गाने का टीजर रिलीज किया था. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की थी. फैन्स भी हनी सिंह के इस गाने को लेकर खुश हो रहे थे. एक्साइटेड थे. अब ये रिलीज हो चुका है तो आप इसे यूट्यूब पर जाकर देख और सुन सकते हैं.

हनी सिंह ने शहनाज गिल के साथ भी टायअप किया था. दोनों का गाना 'इक कुड़ी' रिलीज हुआ था. फैन्स के बीच इस गाने ने भी काफी धूम मचाई थी.

किसे डेट कर रहे हनी सिंह?

हनी सिंह अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आते हैं. आजकल ये किसी विदेशी मॉडल को डेट कर रहे हैं. दुबई में ज्यादातर समय बिताते हैं.

