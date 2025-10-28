आर्टिकल 370 के बाद हक, यामी गौतम की फिल्म चॉइस पर उठे सवाल, कहलाईं 'नेशनलिस्ट'

एक्ट्रेस यामी गौतम ने हाल ही में इमरान हाशमी के साथ हक फिल्म में नजर आने वाली हैं. फिल्म तीन तलाक के संगीन मुद्दे पर आधारित है. एक्ट्रेस इससे पहले ऐसी कई संजीदा फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जहां सोशल इशूज को लेकर बातचीत की गई है. ऐसे में उनकी फिल्म चॉइस को देखते हुए उन्हें नेशनलिस्ट यानी 'राष्ट्रवादी अभिनेत्री' का टैग दिया जा रहा है. इस पर एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया और कहा है कि वो ऐसे लेबल्स को गंभीरता से नहीं लेतीं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हैं.

यामी ने तोड़ी चुप्पी

अपनी आने वाली फिल्म हक के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यामी से पूछा गया कि हाल की फिल्मों के कारण उन्हें नेशनलिस्ट क्यों कहा जा रहा है. हाल के समय में वे लॉस्ट, आर्टिकल 370, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक और ए थर्सडे जैसी फिल्मों में नजर आई हैं. इस पर यामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि,“लेबल है? मुझे तो पता भी नहीं था. अगर लोग कुछ कहते हैं, तो वो उनका काम है. आज एक लेबल है, कल दूसरा होगा. पहले मुझे अंडररेटेड कहा जाता था, उससे पहले कुछ और. ये सब बदलता रहता है. मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देती.”

यामी ने आगे कहा कि,“मुझे जो मौके मिल रहे हैं, जो कहानियां सुनाने को मिल रही हैं, उनका अपना महत्व है, अपनी जरूरत है और हम उन्हें मनोरंजन के जरिए पेश कर रहे हैं. चाहें तो उन पर डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती थी, लेकिन हम मनोरंजन के बिजनेस में हैं. यहां हर तरह की ऑडियंस होती है- टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों की. कोशिश रहती है कि सबको जोड़ें, कुछ नया और ताजा लेकर आएं.”

यामी का दर्शकों के लिए संदेश

हालांकि यामी ने ये भी कहा कि वो दर्शकों के दिए गए लेबल्स का सम्मान करती हैं. वो बोलीं, “अगर आप किसी कहानी को देखकर कहें कि फिल्म अच्छी है, तो वो एक अच्छी बात है. अगर किसी को कुछ और लगता है, तो वो भी ठीक है. हर दर्शक अलग होता है, और मैं उसका भी सम्मान करती हूं. लेकिन दर्शकों ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा. मैं तो हमेशा उनकी सेवा में रही हूं.”

यामी को हाल ही में धूम धाम फिल्म में प्रत‍ीक गांधी के साथ देखा था, जो इस साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. अब वे इमरान हाशमी के साथ 'हक' फिल्म में नजर आएंगी. ये फिल्म 1985 के मशहूर शाह बानो बनाम अहमद खान केस से प्रेरित है. फिल्म में वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन और शीबा चड्ढा भी हैं. सुपर्ण एस वर्मा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

