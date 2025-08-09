scorecardresearch
 

आमिर खान ने भाई को घर में किया था बंद? फैसल खान का आरोप- 1 साल तक...

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भाई फैसल खान किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. फैसल ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. अब उन्होंने एक्टर आमिर खान पर बड़ा आरोप लगाया है.

आमिर पर भाई फैसल का बड़ा आरोप (Photo: Instagram/Faissal.khan)
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भाई फैसल खान किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. फैसल ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. उनका फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं रहा. हाल ही में फैसल ने इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि आमिर खान ने उन्हें मुंबई स्थित अपने घर में एक साल से ज्यादा समय तक बंद करके रखा था.

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बात करते हुए, फैसल ने बताया कि उनके परिवार का कहना था कि वो सिजोफ्रेनिया (एक गंभीर मानसिक विकार, जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं. वह 'एक पागल इंसान हैं और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं.' अपने मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए, फैसल ने यह भी बताया कि एक साल बाद क्या हुआ.

आमिर को लेकर फैसल ने क्या कहा?
फैसल खान का दावा है कि उनके भाई आमिर खान ने उन्हें एक साल तक बंद करके रखा था. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें लगा कि वो किसी जाल में फंस गए हैं. फैसल बोले- वो कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया है और मैं पागल हूं. मैं समाज को नुकसान पहुंचा सकता हूं. ये सब बातें हो रही थीं. मैं खुद को देख रहा था कि यार मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं. मैं उसमें फंस गया था क्योंकि सारा परिवार मेरे खिलाफ जा रहा था. सब मुझे पागल समझ रहे थे.

फैसल को घर में किसने कैद किया?
फैसल खान ने पुराने दिन को याद करते हुए कहा, 'मैं मदद के लिए प्रार्थना करता था और उम्मीद करता था कि मेरे पिता मदद के लिए आएंगे. आमिर ने मुझे एक साल तक घर में कैद कर दिया था, मेरा मोबाइल ले लिया, मैं बाहर नहीं जा सकता था. बॉडीगार्ड मेरे कमरे के बाहर रहते थे, वो दवाइयां दे रहे थे.' फैसल ने बताया कि एक साल बाद, जब उन्होंने जिद की तो आमिर ने उन्हें दूसरे घर में रहने दिया.

इसके अलावा फैसल ने ये भी बताया कि आमिर और उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव रहे हैं. फैसल ने बताया था कि जेजे अस्पताल में 20 दिनों तक उनका मानसिक मूल्यांकन किया गया था, जिसके बाद उन्हें हेल्दी और मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया था.

फैसल  ने किया कई फिल्मों में काम
बता दें कि फैसल ने 1988 में 'कयामत से कयामत तक' में खलनायक का रोल करते हुए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने पिता की 1990 की फिल्म 'तुम मेरे हो' में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया. उन्होंने मदहोश (1994) और चिनार दास्तान-ए-इश्क (2015) जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है. इसके बाद साल 2021 में उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा और फैक्ट्री फिल्म बनाई. जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की. इसके अलावा उन्हें आमिर खान के साथ फिल्म 'मेला' में भी देखा गया था.

