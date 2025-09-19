कौन हैं उन्नी मुकुंदन? पीएम मोदी बायोपिक 'मां वंदे' में निभाएंगे लीड किरदार, कर चुके हैं मुलाकात

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनकी बायोपिक 'मां वंदे' अनाउंस की गई. इस फिल्म में साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर उन्नी मुकुंदन उनका किरदार निभाते दिखेंगे. जबसे ये अनाउंस हुआ है, उन्नी चर्चा में आ चुके हैं. हर कोई उनके बारे में जानने को बेकरार है. पीएम मोदी के फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन-सा एक्टर है जो उनके फेवरेट पॉलिटिशियन का किरदार निभाएगा.

याद है पीएम मोदी की दी सीख

हाल ही में जब उन्नी ने मां वंदे का पोस्टर शेयर कर फिल्म की अनाउंसमेंट की तो फैंस के चेहरे खिल गए. एक्टर ने अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए बताया था कि मां वंदे हर भारतीय भाषा में वर्ल्डवाइड रिलीज की जाएगी.

उन्होंने अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए कहा था कि- मैं अहमदाबाद में पला-बढ़ा हूं और बचपन में उन्हें अपने मुख्यमंत्री के रूप में जानता था. अप्रैल 2023 में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर मिला, जो मेरे लिए एक गहरा अनुभव था.एक अभिनेता के रूप में यह भूमिका निभाना मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक है. मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहती है, गुजराती में उन्होंने कहा था - "झूकवाणु नहीं," जिसका मतलब है "कभी झुकना नहीं." ये शब्द मेरी जिंदगी के हर संघर्ष में मेरी ताकत और हिम्मत रहे हैं.

मार्को फिल्म के एक्शन स्टार उन्नी

उन्नी मुकुंदन हाल ही में 'मार्को' फिल्म में जबरदस्त खून-खराबा करते नजर आए थे. इस डार्क थीम पर बनी एक्शन फिल्म के लिए उन्नी को खूब तारीफें मिली थीं. एक्टर 'मेप्पाडियन' और 'बॉम्बे मार्च 12' जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं. वैसे तो उन्नी मलयालम सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने डेब्यू तमिल फिल्म 'सीदान' से किया था.

37 साल के उन्नी मुकुंदन ने अपने एक्टिंग करियर में अब तक कई फिल्मों में काम किया है. उनके करियर में 'मार्को', 'बॉम्बे मार्च 12', 'यशोदा' और 'विक्रमादित्यन' नामचीन फिल्मों में शामिल हैं. उन्नी ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने 'मेप्पादियां',

'जय गणेश' जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं. इतना ही नहीं वो सिंगिंग भी करते हैं. 'अचायन' गाने को उन्होंने ही आवाज दी थी. एक्टर ने अपने करियर में निगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के किरदार निभाए हैं. वो मलयालम सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर में गिने जाते हैं.

जब विवाद में आए उन्नी

उन्नी विवादों के भी शिकार हो चुके हैं. उन्नी पर कथित तौर पर खुद को उनका मैनेजर बताने वाले शख्स विपिन कुमार ने आरोप लगाया था कि एक्टर ने उन्हें चांटा मारा है. विपिन ने अपनी शिकायत कहा था कि उन्नी ने उन्हें उस समय थप्पड़ मारा जब वो किसी और एक्टर की फिल्म की समीक्षा रिकॉर्ड कर रहे थे. हालांकि उन्नी मुकुंदन ने इन आरोपों से इनकार कहा था कि ये सब एक उनकी इमेज को खराब करने के लिए जानबूझकर लगाए जा रहे इल्जाम हैं.

