scorecardresearch
 

Feedback

हरियाणा में जिस एक्ट्रेस के फोटो पर डले वोट, आर्यन खान से है खास रिश्ता, कौन है लरिसा?

राहुल गांधी ने ब्राजीलियाई महिला को लेकर बड़ा दावा किया था. जैसे ही महिला की पहचान लरिसा नेरी के रूप में हुई, कई लोगों ने उन्हें मॉडल लरिसा बोनेसी समझ लिया. ट्विस्ट की बात ये है कि मॉडल लरिसा बोनेसी से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का अफेयर चल रहा है. लरिसा, आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड हैं.

Advertisement
X
आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े यूजर्स (Photo: Instagram/@Netflix/@larissabonesi)
आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े यूजर्स (Photo: Instagram/@Netflix/@larissabonesi)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनावों को लेकर अपने नए आरोपों में एक ब्राजीलियाई महिला का नाम लिया था. राहुल गांधी ने इस ब्राजीलियाई महिला की तस्वीर दिखाकर दावा किया कि उसकी फोटो अलग-अलग पोलिंग बूथों पर 22 बार सामने आई. हरियाणा के पोलिंग बूथों में कभी सीमा, काभी स्वीटी और कभी सरस्वती के नाम से महिला की फोटो का इस्तेमाल किया गया था. जैसे ही महिला की पहचान लरिसा नेरी के रूप में हुई, कई लोगों ने उन्हें मॉडल लरिसा बोनेसी समझ लिया. ट्विस्ट की बात ये है कि मॉडल लरिसा बोनेसी से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का अफेयर चल रहा है. लरिसा, आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड हैं.

आर्यन की 'गर्लफ्रेंड' के पीछे पड़े लोग

बस फिर क्या था डायरेक्टर बन चुके आर्यन खान की कथित गर्लफ्रेंड लरिसा बोनेसी के पीछे यूजर्स पड़ गए. लरिसा के इंस्टाग्राम पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में राहुल गांधी के gif से भरने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'तुम भारत में फेमस हो,' दूसरे ने लिखा, 'इंडियन पॉलिटिक्स में स्वागत है.' कुछ ने तो लरिसा को उनकी 'इंडियन सिटिजनशिप' पर बधाई भी दे डाली. एक और यूजर ने लिखा, 'ब्राजील से इतनी दूर आकर हरियाणा में वोट देने के लिए शुक्रिया.'  

सम्बंधित ख़बरें

Shahrukh with Fans
Shah Rukh Khan ने अपने बच्चों को लेकर क्या कहा? 
Alia & Dipika
Ambani की Halloween Party में छाईं Dipika & Alia 
Shahrukh Khan Aryan Khan
बेटे Aryan संग फिल्म करने पर क्या बोले Shahrukh Khan? 
Shahrukh Khan
Film wrap: क्या बेटे आर्यन संग फिल्म करेंगे शाहरुख? 57 साल के कॉमेडियन को पति समझ बैठीं हिना 
Shashi Tharoor
Shashi Tharoor ने की 'The Bads of Bollywood' की तारीफ, फिर... 

इस बीच असली लरिसा नेरी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'दोस्तों, मैं आपको एक जोक बताने जा रही हूं. यह बहुत भयानक है. भारत में चुनावों के लिए मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे इंडियन दिखाया जा रहा है. क्या गड़बड़ है. एक रिपोर्टर ने तो इंटरव्यू के लिए मेरे वर्कप्लेस तक को संपर्क किया. जब एक दोस्त ने मुझे फिर से फोटो भेजी तो मुझे यकीन नहीं हुआ.'

Advertisement
आर्यन खान की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े यूजर्स (Photo: Screengrab)

लरिसा नेरी ने शेयर की वीडियो

हालांकि एक खबर में खुलासा किया गया है कि लरिसा नेरी मॉडल नहीं बल्कि हेयरड्रेसर हैं. यह उनकी पुरानी फोटो है जो कई स्टॉक फोटो साइट्स पर फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. ब्राजीलियाई न्यूज एजेंसी Aos Fatos से बात करते हुए लरिसा नेरी ने कहा कि वे मॉडल नहीं हैं और इस खास फोटो के लिए एक दोस्त की मदद के लिए पोज दिया था. उसने बाद में उनकी इजाजत से फोटो ऑनलाइन शेयर की गई. तब से यह हजारों बार इस्तेमाल हो चुकी है. Aos Fatos ने फोटोग्राफर माथेउस फेरेरो से भी संपर्क किया, जिन्होंने कहा कि फोटो सामने आने के बाद से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए हैं.

कौन हैं लरिसा बोनेसी?

लरिसा बोनेसी की बात करें तो लंबे वक्त से उनके आर्यन खान संग अफेयर की चर्चा है. आर्यन और लरिसा को मुंबई में कई इवेंट्स के दौरान एक साथ देखा गया है. मॉडल ने आर्यन के शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का पहला लुक रिलीज होने पर उन्हें बधाई भी दी थी. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, 'अनस्टॉपेबल, अनमैच्ड और सचमुच दुनिया की नंबर 1. प्राउड कहना कम होगा.' उन्होंने आर्यन को टैग भी किया था, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी ने भी अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म नहीं किया है.

Advertisement

आर्यन ने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था. वहीं लरिसा बोनेसी एक मॉडल हैं, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. वे राज और डीके की फिल्म 'गो गोवा गोन' (2013) का हिस्सा थीं. रोहित धवन की फिल्म 'देसी बॉयज' (2011) के गाने 'सुबह होने न दे' में भी लरिसा नजर आई थीं. साथ ही उन्होंने तेलुगू फिल्मों जैसे 'ठिक्का' (2016), 'रॉकेट राजा' (2017) और 'नेक्स्ट एंटी?' (2018) में भी काम किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement